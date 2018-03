Anklage erhoben: Hat ehemalige Vorsitzende der Lebenshilfe Geld veruntreut?

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat gegen eine heute 57 Jahre alte Frau aus dem Westerwald Anklage wegen des Verdachts der Untreue in zwölf Fällen und Betruges in einem Fall erhoben. Das teilte Oberstaatsanwalt Rolf Wissen, Mediensprecher Staatsanwalt Koblenz, mit.

Foto: dpa/picture alliance

Der Vorsitzende des Schöffengerichts beim Amtsgericht Montabaur hat das Hauptverfahren eröffnet und den Termin zur Hauptverhandlung auf 11. Januar, 9 Uhr, im Raum 115 bestimmt. Zu dieser Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Montabaur sind auch Zeugen geladen.

Peter Lambert, Direktor des Amtsgerichts Montabaur, führte aus: Angeklagt wird die ehemalige Vorsitzende der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen – Kreisvereinigung Westerwald e.V, die bis Dezember 2014 dieses Amt innehatte. Sie soll ihre Vermögensbetreuungspflicht als Vereinsvorsitzende verletzt haben, um eine eigene Lebens- und Rentenversicherung abzuschließen. Der entstandene Schaden belaufe sich etwa auf zweimal 17.000 Euro. Außerdem soll sie einem anderen Verein Leistungen für Therapiemaßnahmen überwiesen haben, die gar nicht geleistet wurden. Dieser andere Verein, der in finanziellen Problemen steckte, soll also von ihr auf Kosten der Lebenshilfe unterstützt wurden sein. Wie Lambert weiter dazu erklärte, sollten so die Verluste des anderen Vereins ausgeglichen und zudem Gehälter von dessen Mitarbeitern beglichen werden. Die Gesamtschadenssumme betrage mehr als 120.000 Euro.

Von unserer Reporterin Angela Baumeier