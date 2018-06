An der Spitze des Montabaurer Amtsgerichts kommt es erneut zu einem Personalwechsel: Peter Lambert, der die Justizbehörde in der Westerwälder Kreisstadt seit November 2015 leitete, hat zu Wochenbeginn seine neue Stelle als Direktor des Amtsgerichts Koblenz angetreten. Dort tritt der 55-jährige Koblenzer die Nachfolge von Reiner Rühmann an, der wiederum im März zum Vizepräsidenten des Landgerichts ernannt wurde. Die Stelle des Amtsgerichtsdirektors in Montabaur wird in den kommenden Monaten nachbesetzt. Bis dahin leitet Lamberts bisheriger Stellvertreter, Richter Ralf Tries, die Behörde kommissarisch.

Für das Montabaurer Amtsgericht geht damit die Zeit hoher Personalfluktuationen weiter. Als Reiner Rühmann 2015 nach Koblenz wechselte, hatte für etwa zwei Monate sein damaliger Stellvertreter Ludger Griesar die Behördenleitung ...

Lesezeit für diesen Artikel (330 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.