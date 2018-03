Alternative zu Herbizid: Moorschnucken bekämpfen Herkulesstauden

Große Freude bei der Nabu-Ortsgruppe Kroppacher Schweiz: Der Versuch, mit sechs Weißen Hornlosen Heidschnucken (Moorschnucken) die gefährliche Herkulesstaude auf der vereinseigenen Orchideenwiese in Höchstenbach zu bekämpfen, ist gelungen. Die alte Schafart erweist sich damit als umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Herbizid-Bekämpfung und wird als solche ausdrücklich vom Nabu für andere Standorte empfohlen.

Beim „Almabtrieb“ der Schafe im November (vor ihrer Rückkehr ins Winterquartier) präsentiert sich die Orchideenwiese als kurz abgefressene Fläche ohne jegliche Herkulesstaude – ein Erfolg für die ehrenamtlich Aktiven der Nabu-Ortsgruppe Kroppacher Schweiz. Foto: Nabu/Ariane Weber

Rückblick: Im Herbst 2016 hatte unsere Zeitung darüber berichtet, dass die Ortsgruppe durch Kontakt zu einer erfahrenen Schäferin und Veterinärmedizinerin aus dem Saarland in den Besitz von sechs Moorschnucken gekommen war, die zunächst auf einem privaten Stallgrundstück in Merkelbach überwinterten. Die Anschaffung der Schafe und eines Weidezauns konnte mit Fördergeldern der VG Hachenburg und der Stiftung „Unsere Erde“ finanziert werden. Des Weiteren unterstützt der Rewe in Nistertal das Projekt mit stetigen Futterspenden in Form von Äpfeln und Möhren zur ergänzenden Versorgung der Tiere. Im März 2017 schließlich nahmen die Moorschnucken ihren Dienst in dem wertvollen Feuchtgebiet in Höchstenbach, das auch als Oberste Holzwiese oder Schulwiese bekannt ist, auf. Zur Freude des Nabu haben die Schafe dort bis zum November (bis März dieses Jahres sind sie jetzt in ihr Winterquartier umgezogen) durch kontinuierliches Abfressen das Aufwachsen der Herkulesstaude (auch Riesenbärenklau) komplett unterdrückt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vor dem Einsatz der Moorschnucken war das Feuchtbiotop in Höchstenbach mit Herkulesstauden überwuchert. Foto: Nabu/Andreas Schäfer

Während die Bestückung der etwa einen Hektar großen Feuchtwiese mit anderen Weidetieren nicht empfehlenswert ist, da die Hufe der Vierbeiner auf dem nassen Untergrund faulen würden, sind die Klauen der Moorschnucken an genau solchen Untergrund angepasst. Die Schäferin, die den Westerwäldern vier Tiere verkauft und zwei weitere geschenkt hat, bewirtschaftet seit Jahren Flächen mit dieser alten Schafart und hat dabei gute Erfahrungen gemacht, da die Tiere unempfindlich gegen den Fraß junger Bestände der giftigen Herkulesstaude sind.

Im zurückliegenden Jahr nun konnte sich die Nabu-Ortsgruppe Kroppacher Schweiz selbst von der Wirkung dieser Methode überzeugen. In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Zusammenfassend ist der Einsatz der tierischen Helfer als voller Erfolg zu werten. Das schnell wachsende Blattwerk der Staude wurde im Laufe der Saison von den Schafen ständig abgefressen, sodass in der Folge auf der Weidefläche keine sichtbaren Pflanzenteile mehr zu finden waren. Eine Ausbreitung der Samen (bis zu 30.000 Samen pro Pflanze) konnte so in diesem Jahr verhindert werden. Durch eine partielle Beweidung wurden darüber hinaus der wertvolle Orchideenbestand sowie der seltene Fieberklee gefördert.“ Schützenswerte Pflanzen konnten die Tiere nicht anrühren, da diese bis zum Verblühen durch Zäune geschützt wurden.

Die Aktiven des Projekts sind sich jetzt sicher, dass mit dauerhafter Fortsetzung der Moorschnuckenbeweidung die Herkulesstaude alsbald sein biologisches Ende auf der wertvollen Feuchtwiese finden wird. In seinem Schreiben teilt der Nabu weiter mit: „Da auch im angrenzenden Terrain vorhandene Stauden am Blühen beziehungsweise an der Entwicklung der Samenbildung von ehrenamtlichen Nabu-Mitgliedern durch manuelle Entfernung gehindert wurden, kann davon ausgegangen werden, dass eine weitere Ausbreitung der Pflanze vorerst verhindert werden konnte.“ Um den Riesenbärenklau dauerhaft aus dem Gebiet zu verbannen, benötige es jedoch einen langen Atem bei den aktiven Helfern sowie einen gesunden Appetit bei den Moorschnucken, denn die Pflanzensamen können lange im Boden überdauern. „Der Schlüssel zum Erfolg ist also eine langfristige Pflege“, so der Naturschutzbund.

Nadja Hoffmann-Heidrich