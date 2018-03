Alkohol beim Zug: Bewährungsprobe für die strengeren Regeln

Aus unserem Archiv

Holler

Mit einer strengeren Zugordnung als in den vergangenen Jahren ging am Sonntag der Hollerer Fastnachtszug über die Bühne. Die Gemeinde hatte die Zugteilnehmer unter anderem dazu verpflichtet, keinen kostenlosen Alkohol ans Publikum auszugeben, nachdem es im vergangenen Jahr zu übermäßigem Dreck und ärgerlichen Verwüstungen auf den Straßen und in den Vorgärten gekommen war.