Seit vergangener Woche sieht sich der Hochwildschutzpark in Rheinböllen mit massiven Anfeindungen insbesondere im sozialen Netzwerk Facebook konfrontiert. Hintergrund ist eine Pressemitteilung des Aktionsbündnisses Fuchs, das dem Tierpark vorwirft, zwei der vier im Park lebenden Füchse würden „für die Abrichtung scharfer Jagdhunde in einer sogenannten Schliefanlage in Simmern missbraucht“. Das Bündnis, eine Initiative von mehr als 60 Tier- und Naturschutzorganisationen, fordert „das sofortige Ende dieser Praxis und die Schließung der Schliefanlage“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die Empörung der Tierschützer im Internet ist groß, knapp 500 Mal wurde die Mitteilung des Aktionsbündnisses bereits geteilt. Einige Kommentatoren fordern dazu auf, den Park nicht mehr zu besuchen, ... Die Empörung der Tierschützer im Internet ist groß, knapp 500 Mal wurde die Mitteilung des Aktionsbündnisses bereits geteilt. Einige Kommentatoren fordern dazu auf, den Park nicht mehr zu besuchen, ...

Lesezeit für diesen Artikel (899 Wörter): 3 Minuten, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.