Wenn in dem kleinen Dörfchen Schlierschied am ersten Septembersonntag der Markt „Hand & Land Art“ vor der Tür steht, sind wirklich alle Bewohner auf den Beinen. Da werden Scheunen und Garagen geräumt, um den Händlern Platz zu schaffen, die Frauen rühren kräftig Teig, um den Gästen mit rund 70 Kuchen den Tag zu versüßen, und selbst die kleinsten Bewohner packen mit an und verdienen sich ihr Taschengeld mit dem Verkauf zuvor gepflückter Mirabellen und Zwetschgen. Die Männer kümmern sich derweil um die traditionellen „Gequellten“ aus dem alten Wurstkessel, und auch der alte Backes wird angeheizt.

Trotz des kühlen und recht windigen Wetters fanden am Sonntag wie in den vergangenen Jahren Tausende Besucher den Weg nach Schlierschied. Zeitweise wurde es da richtig eng auf den Parkplätzen ...

