In Boppard werden weitere Stolpersteine verlegt: Aktion findet breite Basis

Die Initiative „Boppard setzt Stolpersteine“ hatte im vergangenen Jahr mit dem Künstler Gunter Demnig und seiner Stiftung „Zeitspuren“ 15 Stolpersteine in Boppard verlegt. Am heutigen Dienstag werden weitere Steine verlegt. Diese Steine geben Auskunft über den letzten frei gewählten Wohnort von Opfern des Nationalsozialismus.

Die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig erinnern überall in Europa an die Opfer des Nationalsozialismus – so auch in Boppard.

Foto: G. Demnig

Die Steine sind damit oftmals einziger Gedenkort an Menschen, die für ihre Angehörigen und Freunde „spurlos“ verschwanden. In den Standesamtskarteien steht dann „unbekannt verzogen“ – ein zynischer Vermerk, der nur ahnen lässt, dass diese Menschen verschleppt wurden, ins Konzentrationslager kamen und dort grausam gequält und oftmals ermordet wurden.

Die Aktion der Steineverlegung wird vom Stadtrat und der Verwaltung voll umfänglich unterstützt. „Allen Beteiligten in der Initiative war schnell klar, dass diese Arbeit weitergehen muss“, so Andreas Roll, der Sprecher der Initiative. Der Zuspruch aus der Bevölkerung war sehr groß. Insbesondere regionale Schulen zeigten großes Interesse an weiteren Aktionen. So wurde im März diesen Jahres daher aus der Initiative ein Verein gegründet, der die Gemeinnützigkeit anstrebt, um die Unterstützung für diese wichtige Erinnerungs- und Gedenkarbeit dauerhaft leisten zu können. Der neu gewählte geschäftsführende Vorstand besteht aus dem ersten Vorsitzenden Andreas Roll aus Boppard, dem zweiten Vorsitzenden Marcel Hihn aus Buchholz und dem Schatzmeister Dirk Pörsch aus Bad Salzig.

Die Arbeit des neuen Vorstandes beginnt gleich im Mai mit einer neuen Steinverlegung: Am Dienstag, 8. Mai, werden an zwei Orten insgesamt neun weitere Steine verlegt. Gunter Demnig wird wieder dabei sein und zuerst ab 14 Uhr in der Pützgasse 7 für die Familie Benedick/Heymann fünf Steine verlegen. Die Schicksale der einstigen Bewohner und ehemaligen Nachbarn wurden im Rahmen einer Projektwoche von Schülern der IGS Emmelshausen, unterstützt von ihrem Lehrer Marcel Hihn, recherchiert und in einer Ausstellung in der Schule der Öffentlichkeit präsentiert.

Danach werden ab 14.30 Uhr in der Wasemstraße 9 weitere vier Steine für die Familie Forst verlegen. Hier ist anschließend ein keiner Umtrunk in der Hofeinfahrt der Schreinerei Junker geplant. Diese Steine wurden von Schülern der Fritz-Straßmann-Schule Boppard unter Leitung ihrer Lehrerin Leonore Hermanspahn recherchiert und werden vor Ort von Schülern vorgestellt. Interessierte Mitbürger und Nachbarn, die sich im Rahmen dieser Zeremonie von ehemaligen Nachbarn verabschieden wollen, sind herzlich eingeladen, teilzunehmen.