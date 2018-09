Überschaubar waren die Schäden, die Sturmtief „Fabienne“ auf den Hunsrückhöhen am Sonntag hinterließ. Die Forstämter Simmern und Kastellaun registrierten am Montagnachmittag flächendeckend einzelne Bäume, die dem Sturm nicht standhielten und umstürzten. Da sich die Schäden auf alle Reviere verteilen, wird die Aufarbeitung des Sturmholzes relativ aufwendig sein.

Durch umgestürzte Bäume waren am Sonntagnachmittag vorübergehend auch mehrere Straße blockiert, darunter die Hunsrückhöhenstraße bei Hirschfeld und Landstraßen am Höhenhof bei Holzbach und am Jagdschloss bei Pleizenhausen. In Simmern rückte ...