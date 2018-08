100 neue Reben für den Wingertsberg

Am Montag und Dienstag wuselten rund 40 Schüler der Leistungskurse Chemie durch den Weinberg im Simmerner Wingertsbergpark. Mit Schippen, Harken und Gummistiefeln gerüstet, pflanzen sie 100 neue Reben der Sorte Johanniter an. Dafür mussten die Tafeltrauben weichen, die bislang rund um die Weinstöcke rankten – „sie sind bei uns einfach nicht gut gewachsen“, erläutert Kursleiterin Ilka Meyer, die das Weinbergprojekt des Herzog-Johann-Gymnasiums (HJG) schon seit Jahren betreut. „Eigentlich hätten wir gerne 170 Johanniter-Reben gepflanzt, aber die gab der Markt leider nicht her.“ Immerhin dürfen sich Stadt und HJG, die sich den Ertrag – sprich den Wingertsbergwein – brüderlich teilen, in den kommenden Jahren auf mehr goldenen Rebensaft freuen, auch wenn die Pflanzen erfahrungsgemäß ein paar Jahre brauchen, bis sie ordentlich Trauben liefern.

Bürgermeister Andreas Nikolay und Ilka Meyer entkorkten dann auch Mitten in den Pflanzarbeiten die erste Flasche des 2017er-Wingertbergs, der diesmal den Namen Martinswein auf seinem Etikett führt, weil die Trauben im Herbst am Martinstag gelesen wurden (wir berichteten). Herausgekommen ist ein trockener, fruchtiger Tropfen in kleinen Halbliterflaschen, den die Kreisstadt und das Gymnasium nur zu ganz besonderen Anlässen kredenzen. Und Stadtchef Nikolay bringt noch einen ganz anderen Gedanken ins Spiel: „Wir wollen das Herzog-Johann-Denkmal ja über Spenden finanzieren und denken an verschiedene Events, bei denen Mittel generiert werden können. So könnte der 2017er Martinswein im Rahmen des Weinmarktes Vino in Vertico ausgeschenkt werden und der Erlös käme als Spende dann dem geplanten Denkmal zugute.“

Ilka Meyer, Andreas Nikolay und ein paar weiteren Testkandidaten hat der 2017er aus der Kreisstadt jedenfalls sehr gemundet. Das feinherbe Stöffchen geht als „richtiger Wein“ durch, was 2013 noch ganz anders war, als die ersten vier Flaschen Wein aus dem Wingertsberg verkostet wurden – damals noch mit einem Kartoffelstampfer gepresst und durch Windeln gekeltert. „Diesmal haben wir uns beim Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR) in Bad Kreuznach eine Presse ausgeliehen und die Trauben in der Schule gepresst“, berichtet Meyer. „Der Most wurde dann zum DLR gebracht und von Hand abgefüllt.“ Immerhin 70 Halbliterflaschen sind der stolze Ertrag.

Und nicht zuletzt sind die Schüler mit Feuer Eifer bei der Sache, lernen so verschiedene chemische Prozesse der Weinherstellung kennen und sind im Natur- und Pflanzenschutz aktiv. „Wir haben alles von Hand gemacht, Unkraut gerupft, Laub geschnitten, Reben geheftet, Trauben gelesen – bei uns kamen keine Spritzmittel zum Einsatz“, ist die Lehrerin stolz auf das Engagement und den Einsatz ihrer Schüler. „Ertragsmäßig wird es jedes Jahr mehr, mit zunehmenden Alter werfen die Rebstöcke mehr ab. Und auch die Qualität des Weins steigert sich von Jahr zu Jahr – was sowohl an den Pflanzen als auch an der zunehmenden Erfahrung liegt.“ Im Rahmen einer Projektwoche waren die rund 40 HJG-Schüler der Chemie-Leistungskurse zum Wochenbeginn wieder mit großem Engagement bei der Sache. Mit einem Mini-Bagger, Unterstützung durch den städtischen Bauhof und selbst mit Schippe und Schubkarren wurde dem Wingertsberg zu Leibe gerückt und die 100 neuen Johanniter-Reben in die Erde gebracht. Von den so gewonnenen Bodenproben erstellen die Schüler in eigener Regie eine Bodenanalyse. „Wenn man überlegt, wie viele Generationen von Schulklassen hier tätig waren, ist das schon ein hervorragendes Beispiel für Nachhaltigkeit“, freut sich Meyer.

Über die gute Zusammenarbeit ist auch Nikolay froh. „Das ist ein Paradebeispiel für eine tolle Kooperation von Stadt und Schule.“

Von unserem Redakteur Markus Lorenz