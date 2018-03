Vielfältiges Engagement wird belohnt: Casino-Gesellschaft ehrt Kupfer

Es geht darum, den Einsatz und das Engagement eines Menschen zu würdigen, Dankbarkeit zu zeigen und das Wirken wertzuschätzen: Auch in diesem Jahr überreichte die Neuwieder Casino-Gesellschaft im Rahmen des Neujahrsempfangs den Bürgerpreis der Casino-Gesellschaft Neuwied. Preisträger ist Friedel-Wulf Kupfer, der sich nicht nur seit Jahrzehnten ehrenamtlich im Kreismedienzentrum Neuwied engagiert, sondern sich auch als Heimathistoriker auf vielerlei Weise einen Namen gemacht hat.

Die Neuwieder Casino-Gesellschaft hat im Rahmen ihres Neujahrsempfangs den Bürgerpreis an den Heimathistoriker Friedel-Wulf Kupfer verliehen. Noch dazu gab es einen Druck des Künstlers Uwe Langnickel. Foto: rsz

Ulrich Adams, Präsident der Casino-Gesellschaft Neuwied, zeichnete nicht nur das Leben des diesjährigen Preisträgers nach, sondern lobte vor allem auch dessen Einsatz und seine unermüdliche Präsenz in der Deichstadt: „Es gibt wohl keinen Neuwieder, dem der Jubilar nicht in einer schriftlichen oder bildlichen Form begegnet ist“, so Adams. Schließlich setze sich Kupfer nicht nur für das Kreismedienzentrum ein, sondern verfasse auch historische Berichte, veröffentliche heimatgeschichtlich relevante Artikel und bereichere das Archiv des Kreismedienzentrums mit seiner ausdauernden und langjährigen Sammelleidenschaft, die, wie Adams berichtete, im Jahr 1976 mit einem zufälligen Kartenfund auf einem Flohmarkt in St. Blasien begann.

Das komplette Archiv, das unter anderem aus Tausenden von Karten, Fotografien, jahrhundertealten Adressbüchern sowie historisch bedeutenden Heimatblättern und Heimatkalendern besteht, hat Friedel-Wulf Kupfer dem Kreismedienzentrum übereignet. „Diese Sammlung ist die Seele und das Gewissen unserer Stadt, und wer Neuwied wirklich verstehen will, der sollte sich mit dem Archivmaterial von Friedel-Wulf Kupfer beschäftigen“, sagte Ulrich Adams.

Kupfer selbst zeigte sich von seiner Nominierung überrascht, er sei vollkommen ahnungslos gewesen. „Ich habe von der Preisverleihung über das Telefon erfahren“, sagte Kupfer, der kein echter Heimathistoriker wäre, wenn er sich nicht auch mit der langen und wechselvollen Geschichte der Neuwieder Casino-Gesellschaft beschäftigt hätte, die bis in das Jahr 1799 zurückreicht.

So berichtete er unter anderem von einem Feldkircher Pfarrer namens Beck, der sich in den 1940er-Jahren über den Dialekt der Casino-Gesellschaft negativ äußerte, und auch eine kleine Anekdote über einen Weinausschuss Ende des 19. Jahrhunderts ließ er nicht unerwähnt.

„Ich bin sehr dankbar und freue mich riesig über den Preis“, betonte Kupfer, der kurz darauf einen limitierten und übermalten Druck des Künstlers Uwe Langnickel aus den Händen des Vorstands in Empfang nahm: „Das Bild bekommt einen Ehrenplatz an einer hoffentlich noch freien Wand“, scherzte Kupfer.