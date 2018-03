Trotz schwierigen Umfelds: Sparkasse Neuwied steht solide da

Die Wettbewerbslage ist für die Sparkasse Neuwied auch 2017 nicht einfacher geworden. Im Gegenteil. In Zeiten des anhaltenden Niedrigzinses gehen die Erträge weiter zurück, und auch der vom Vorstand größtenteils als überflüssig angesehene sowie Arbeitskraft und Geld kostende bürokratische Regulierungsaufwand wirkt sich nicht gerade geschäftsfördernd aus. Deshalb hat das Kreditinstitut auch einen strikten Sparkurs verordnet. Dennoch blicken die Herren um den Vorstandsvorsitzenden Dr. Hermann-Josef Richard weiterhin mit Zuversicht nach vorne. Das können sie angesichts der jetzt vorgestellten Geschäftszahlen für 2017 auch.

Von ihrem Sitz in Neuwied aus steuert die Sparkasse ihren geschäftlichen Aktivitäten im ganzen Kreis – und das nachweislich mit Erfolg.

Foto: Ralf Grün

Denn, so lässt sich zusammenfassend sagen, das Ergebnis weicht mit 4,3 Millionen Euro nur in Nuancen von dem des Vorjahres ab. Der Vorstand zeigte sich angesichts der fortwährend schwierigen Rahmenbedingen auch diesmal zufrieden – und unterstreicht die Einschätzung mit Zahlen: 2017 vertrauten die Kunden der Sparkasse Vermögenswerte in Höhe von 2,7 Milliarden Euro an. „Das ist in etwa genauso viel wie 2016“, erklärt Richard im Gespräch mit der RZ.

Die Kundeneinlagen beziffert sein Vorstandskollege Thomas Paffenholz mit etwa 1,7 Milliarden Euro. Dabei richteten die Kunden ihren Fokus vor allem auf die täglich fälligen Einlagen (Tagesgeld, Festgeld, Giro-Konto). Im abgelaufenen Geschäftsjahr wuchsen diese kurzfristigen Einlagen um 4,4 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Dazu Paffenholz: „Die Kunden sind sozusagen in Lauerstellung, um ihr Geld bei steigendem Zins in attraktivere Anlageformen zu investieren.“ Jeder zweite Kunde sieht in Gesprächen die eigene Immobilien als Ideallösung an, jeder dritte Kunde Aktienpakete. Gleichwohl greifen sie dann doch auf kurzfristige Anlagen zurück, so Paffenholz: „Wir sagen den Kunden dann, dass es nicht ratsam ist, nur auf steigende Zinsen zu warten.“ Vielmehr rate die Sparkasse, das Vermögen, das nicht kurzfristig benötigt wird, zu streuen, „wobei Aktien eine interessante Investition bleiben“.

Was den Niedrigzins betrifft, liegt der Vorstand ganz auf Bundesbanklinie: „In den kommenden zwei Jahren gehen wir von niedrigen Zinsen aus und dass sich der Negativzins gegen null entwickelt. Beim Zehnjahreszins erwarten wir 1 vielleicht 1,5 Prozent. Dann könnten wir im Kundengeschäft wieder eine Zinsspanne generieren, was uns gut tun würde.“

Davon abgesehen sei auch der Bausparvertrag ein sinnvoller Weg hin zum Immobilienerwerb. Laut Vorstand besteht sowohl beim Bauspar- als auch beim Versicherungsgeschäft weiterhin eine lebhafte Nachfrage. Und im Hinblick auf die Altersvorsorge sagt Paffenholz: „Kunden bestätigen uns vielfach, dass sie eine Versorgungslücke im Alter auf sich zukommen sehen. Wir können die Kunden nur aufrufen, von der Beratungskompetenz unserer Mitarbeiter Gebrauch zu machen.“

Den Bestand an Wertpapieren beziffert die Sparkasse mit 825 Millionen Euro. Dazu der Vorstand: „Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wurden im Privatkundengeschäft deutlich mehr Wertpapiergeschäfte nachgefragt, denn nur hier können auskömmliche Renditen erzielt werden.“

Das Kreditgeschäft der Sparkasse ist mit einem leichten Aufwärtstrend versehen. Das betrifft sowohl den privaten als auch den gewerblichen Bereich. 2017 ist das Kreditvolumen um 100 Millionen Euro auf 1,4 Milliarden Euro angewachsen. „Und dass, obwohl wir bereits 2016 auf einem hohen Niveau waren und wir von einem geringeren Wachstum ausgegangen waren“, erläutert Dr. Richard.

Eine anhaltend große Herausforderung sieht der Vorstand in der fortschreitenden Digitalisierung. Laut Vorstandsmitglied Gerhard Grün sind inzwischen 50 Prozent der Privatkunden und mehr als 90 Prozent der gewerblichen Kunden für online freigeschaltet. Pro Tag zählt die Sparkasse 11.000 Besucher im Netz. Junge Kunden würden rege die Sparkassen-App nutzen. Mitte des Jahres will die Sparkasse auch beim mobilen Bezahlen mit dem Smartphone dabei sein.

Davon abgesehen prosperiert auch das Kundenservicecenter. „Das ist die Filiale, die am stärksten wächst“, sagt Grün. Dort können Kunden telefonisch eine Vielzahl von Geschäften abwickeln. Grün: „2017 haben wir 120.000 Anrufe registriert, 20 Prozent mehr als 2016.“ Die Entwicklung führte dazu längeren Öffnungszeiten bis 19 Uhr, und auch samstags, 9 bis 13 Uhr, ist das Servicecenter mittlerweile erreichbar.

Rahmenbedingungen und Digitalisierung haben auch Auswirkungen auf die Infrastruktur. Was die Geschäftsstellen betrifft, „versuchen wir, das Angebot so lange wie möglich aufrechtzuerhalten“, so Richard. Zum Thema Schließungen sagt er: „Das ist ein fließender Prozess, in dem wir ganz bestimmt keine neuen Geschäftsstellen eröffnen.“ Da aber ein Plus unter dem Strich angestrebt ist, wird die Sparkasse jede Veränderung wie das Auslaufen eines teuren Mietvertrages dazu nutzen, „um Kosten unter Beachtung von Kundenbeziehungen zu prüfen“. Dabei heiße bedarfsgerechte Anpassung nicht immer schließen.

Der Sparzwang lässt sich auch am Personalbestand ablesen. Der nahm binnen eines Jahres von 478 auf 458 Mitarbeiter ab. Dabei steige die Zahl der Auszubildenden von 16 auf 21. Doch Paffenholz sagt ganz klar: „Dort, wo es natürliche Fluktuation gibt, rückt erst mal niemand nach.“

Von unserem Redakteur Ralf Grün