Seit 50 Jahren im Geldbeutel: Von der Scheckkarte zum beliebten Multitalent

Vor 50 Jahren hat die Scheckkarte Einzug in die Geldbeutel der Deutschen erhalten. Seitdem hat ihre Akzeptanz als Zahlungsmittel immer weiter zugenommen. Das ist auch im Kreis Neuwied nicht anders. Eine Umfrage bei den größten Banken in der Region hat ergeben: Heutzutage kommt kaum einer mehr ohne das schlanke Multitalent aus.

Allein von Seiten der beiden Raiffeisenbanken sind an die 50.000 VR-BankCards im Umlauf. Die Sparkasse Neuwied berichtet von knapp 100.000 Girokarten und etwa 20.000 Kreditkarten. In der Regel sind alle Konten mit Girokarten verknüpft, der Nutzungsumfang ist jedoch unterschiedlich. „Einige nutzen die Karte nur für den Kontoauszugsdrucker, die meisten Karteninhaber nutzen die Karten aber auch zum Bargeldbezug am Geldautoamt und zur Zahlung im Handel“, berichtet Andreas Harner, Vorstandssprecher der VR-Bank Neuwied-Linz. 2017 gab es laut Harner fast 1 Million Zahlungen, die getätigt wurden, 2012 lag dieser Wert noch bei unter 600.000 Zahlungen.

Erstmals mehr Karten- als Barzahlungen

Generell hat der Anteil des Bargelds gegenüber den kartenbasierten Zahlungen im Handel abgenommen. Erstmalig wurde vor Kurzem das Verhältnis von Karten- zu Bargeldzahlungen gekippt, wie es von Seiten der VR-Bank Neustadt heißt. „Dieser Trend wird sich nach unserer Meinung auch weiter fortsetzen“, erklärt Dirk Asbeck. Die Bankexperten sind sich sicher: Auch wenn die Deutschen im europäischen Vergleich noch sehr an ihrem Bargeld hängen, wird die Kartenzahlung weiter zunehmen. „Die Einführung des kontaktlosen Zahlens begünstigt diesen Wandel “, sagt Sparkassen-Vorstandsmitglied Gerhard Grün.

Bei der Neuausgabe von Girokarten setzen mittlerweile alle hiesigen Kreditinstitute auf die neue Technik. Mit positiven Feedback: „Innerhalb weniger Monate hat bereits jeder Zweite mit einer entsprechenden Karte diese Funktion genutzt“, teilt Grün mit.

Sicherheit beim Kontaktlosen Bezahlen

Wer sie nicht nutzen will, kann sie deaktivieren lassen. Die Banksprecher betonen jedoch die Sicherheit des kontaktlosen Zahlens. „Der Chip hat eine Reichweite von nur wenigen Zentimetern. Somit müsste ein Dritter mit einem Lesegerät schon sehr dicht an die Karte herankommen“, so Dirk Asbeck. Technische Sicherheitsschranken verhindern unter anderem Mehrfachabbuchungen. Summen, die ohne PIN bezahlt werden können, sind zudem niedrig und gedeckelt (meist bis 25 Euro). Carl-Stefan Grohé, der Filialdirektor der Commerzbank Neuwied: „Der Schaden wäre relativ gering. Im Schadensfall haftet die Bank.“

Mit dem kontaktlosen Bezahlen per Karte ist nur der erste Schritt gemacht. Als nächstes kommt das Bezahlen durch Vorhalten des Smartphones, das von verschiedenen Banken vorangetrieben wird. Sparkassenkunden sollen die Möglichkeit bereits ab Mitte des Jahres haben.