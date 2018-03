Neujahrsempfang von Wifo und VR-Bank: Heimische Wirtschaft sieht 2018 zuversichtlich

Die Schranke zum Mitarbeiterparkplatz ging rund 20 Minuten vor dem Neujahrsempfang von Wirtschaftsforum (Wifo) und VR-Bank nach oben. Denn da waren auf dem regulären Kundenparkplatz schon alle Plätze belegt. Und so wunderte es nicht, dass die Wirtschaftsforums-Ehrenvorsitzende Brigitte Ursula Scherrer wenig später von einem Rekordbesuch sprach. „So viele hatten wir noch nie, auch wenn vielleicht nicht alle 160 Angemeldeten gekommen sind“, freute sie sich und hielt fest: „Die Veranstaltung hat sich wirklich etabliert.“

Freuten sich über einen gelungenen Neujahrsempfang (von links): Andreas Harner, OB Jan Einig, Frank Wolsfeld, Fabian Sauer, Jens Wilhelm, der neue VR-Bank-Vorstand Matthias Herfurth und Marion Blettenberg. Foto: Jörg Niebergall

Die Zahl der Gäste war dabei an diesem Abend bei Weitem nicht der einzige Grund für zufriedene Gesichter bei den versammelten Unternehmern. Vielmehr brummt die deutsche Konjunktur weiter auf Hochtouren, und das macht sich auch in der heimischen Wirtschaft positiv bemerkbar. Vielleicht noch wichtiger: Auch die Prognose ist gut, ein Ende des Wachstums nicht in Sicht.

„Aufschwung allenthalben, die Konjunktur wirkt gefestigt. Nichts scheint die deutsche Wirtschaft aus der Bahn werfen zu können“, skizzierte Andreas Harner als neuer Vorstandssprecher der VR-Bank seine Überschriften für 2018. Er kritisierte zwar die anhaltende Niedrigzinspolitik und die „Bürokratiemonster aus Brüssel“ – gemeint vor allem mit Blick auf die Dokumentationspflichten –, machte aber auch deutlich, dass es seinem Haus gut geht: Die Bilanzsumme hat erstmals die 800-Millionen-Euro-Marke überschritten, und die Eigenkapitalausstattung konnte so weiter verbessert werden.

„Mit Optimismus und Freude“ blickt er außerdem auf das neue Jahr, weil 2018 Raiffeisenjubiläum gefeiert wird. 200 Jahre nach der Geburt des Genossenschaftsgründers gelte es, dessen Thesen „weiter mit voller Überzeugung voranzutragen“, sagte Harner und kündigte an, dass die Ideen vor allem in den Schulen thematisiert werden sollen. Daher freut er sich, dass an der Freien Christlichen Schule als auch an der Waldorfschule in Kürze zwei Schülergenossenschaften in Neuwied gegründet werden sollen.

Für das Wifo machte Geschäftsführerin Marion Blettenberg deutlich, dass der Kreis Neuwied ein gutes Jahr 2017 hatte und der wirtschaftlich stärkste Kreis im rheinland-pfälzischen Norden ist. Sie berichtete, dass sich das Neuwieder Unternehmernetzwerk in den kommenden Monaten mit der betrieblichen Gesundheitsförderung beschäftigen und zusammen mit den Stadtwerken die Digitalisierung vorantreiben will.

Gastredner des Abends war schließlich Jens Wilhelm. Und auch das „Union Investment“-Vorstandsmitglied zeichnete ein glänzendes Bild: Nicht nur die Eurozone feiere eine unerwartete Renaissance, sondern die Wirtschaft sei weltweit synchron auf Wachstumskurs. Kritisch sah er einzig die Lage in Großbritannien.

Auch an den Aktienmärkten erwartet Wilhelm weiter steigende Kurse, zumal zwar damit zu rechnen sei, dass die Europäische Zentralbank im laufenden Jahr aus ihrem Anleiheaufkaufprogramm aussteigt, allerdings noch nicht die Zinsen erhöht. „Ab dem zweiten Halbjahr 2019 bekommen wir vermutlich einen leichten Anstieg“, prognostizierte er. Sein Fazit für den Kapitalmarkt im laufenden Jahr lautete daher: „Die Jagd nach Rendite geht weiter.“