Möhnenball in Heimbach-Weis: "MS Tanja" ging voll besetzt auf große Fahrt

Die Festhalle Heimbach-Weis platzte aus allen Nähten, als am Samstagabend die Weiser Möhnen ihren Möhnenball zu Ehren der Obermöhn Tanja Baier feierten. Mit „Weis-Cruises“ ging es auf der „MS Tanja“ auf große Fahrt. Wie schon bei der großen Proklamationssitzung der Heimbacher Möhnen im November starteten auch die Weiser Weiber mit dem ganzen Programm der Amtseinsetzung in den Abend.

Ein letztes Mal badete Ex-Obermöhn Annemarie in der Menge, wieder ließ sich Obermöhn Tanja beim Einmarsch feiern, stellte ihr Gefolge vor und grinste frech zum Lebenslauf, vorgetragen von Protokollarin Conny Dümmler, um dann nach dem Ehrentanz „an Deck“ ihren Ehrenplatz einzunehmen und das Kommando an Steffi Nink, Vanessa Blum-Dott und Ina Brink zu übergeben, die als Kapitän, Entertainmentchef und Passagierin der MS Tanja herrlich komisch durchs Programm führten.

Vielfältiges Bühnenprogramm

Der Weiser Möhnenvorstand lichtete den Anker mit einem Sketch zur Reisebuchung, der Vorstellung der Reiseroute und stach dann mit einem fetzigen Tanz in See. Unterwegs gab es dann manches Drama zu erleben: Erwin alias Andrea Kley verzweifelte auf der Suche nach seiner Ehefrau, Teddy und Puppi (Anne Jablonski und Jasmine Dott) klagten ihr Leid als genervte Kinderbetreuer in der Spielekiste, Bauchredner Sascha und Stubenfliege Hildegard (Alexandra Reuschenbach und Andrea Kley) gaben im neckischen Dialog Einblick ins Showprogramm des Schiffes, und die „Schnatterbienen“ zeigten beim Seniorenschwimmen souverän ihre Leistungsstärke.

Ein gutes Unterhaltungsprogramm gehört natürlich auch zu jeder Kreuzfahrt: In Heimbach-Weis sorgten hierfür nicht nur der Vorstand als „Shanty-Chor“ mit bekannten Seemannsliedern und die „Rosenzwerge“ mit sommerlichen Melodien, sondern auch die „Schattennummer“ des Vorstands, der mit Schattenbilder das Leben im „Dörfje“ auf die Bühne holte. Die Gruppe „Creatief“ lieferte mit einem Kurzmärchen eine bunte Inszenierung mit Metamorphose „vom hässlichen Entlein zum zauberhaften Schwan“.

Starke Tanzbeiträge

Dazu servierte die MS Tanja auch so manchen gekonnten Tanzbeitrag: Die Weiser Möhnen Funken (WMF) unter dem Kommando von Hauptmann Simone Johann und der Regie von Trainer Pascal Badziong eröffneten den Reigen, gefolgt von den Mojitos (ehemals Dancing Girls), die mit tollen Kostümen und fantasievoller Choreografie von Jasmine Dott und Maike Knester ins Wunderland von Alice entführten. Schwarzlicht-Tanz vom Feinsten servierte „Black Magic“, während die Tanzgarde der KG Weis, trainiert von Yvonne Hoffmann und Alexandra Pickel, mit klassischem Gardetanz zur Musik der 90er zu gefallen wusste.

Die Mojitos entführten mit tollen Kostümen und fantasievoller Choreografie ins Wunderland der berühmten Alice.

Foto: Jörg Niebergall

Mit akrobatischen Hebungen in bestem Police-Academy-Style begeisterten die „Flying Steps“ (ehemals Dancing Teens), neuerdings unter der Leitung von Yvette Robol. Anja Hellenbrand hatte ihren „Flotten Fegern“ Lieder zu Blumen als Untermalung für ihren Tanz verordnet, während die Funkenmariechen von Felix Nett ihre endlosen Beine in bester Gardemanier präsentierten. Zu später Stunde durften die Kerle ran: Das Männerballett mischte als Supermänner choreografiert von Martina Walser und Sylvia Vallerien den Saal auf und bereitete das Feld für das Weiser Möhnenballett, das mit einer fetzigen Zirkusnummer unter Regie von Mehdi Harris das Tanzprogramm zum Höhepunkt führte.

Zum großen Finale der Kreuzfahrt traf sich dann der Vorstand wieder „an Deck“ und sang mit allen gemeinsam „Einmal um die ganze Welt“, dann das obligatorische „Et Dörfje“ und schließlich das Obermöhnenlied. In den Sektbars drehte die MS Tanja dann noch manche gesellige Runde.