Warum nach Puderbach oder Neustadt reisen, um eine Kreistagssitzung mitzuerleben, wenn sich das Ganze bequem zu Hause per Livestream (Videoübertragung) am Computer oder TV verfolgen lässt? Diese Frage warf Dr. Jan Bollinger in der Kreistagsitzung am Montag im Puderbacher Dorfgemeinschaftshaus auf. Der AfD-Sprecher beantragte für seine Fraktion, künftig öffentliche Kreistagssitzungen live übertragen zu lassen. Die Kreisverwaltung solle dazu ein Konzept inklusive Kostenermittlung erarbeiten. Das beinhalte auch die Möglichkeit, die Aufnahmen zu archivieren, um sie zeitversetzt anschauen zu können.

In der Begründung für den Antrag mutmaßte Bollinger, dass die in der Regel schlecht besuchten Sitzungen des Gremiums viel mehr Bürger verfolgen würden, müssten sie nicht zum jeweiligen Sitzungsort reisen. ...

Lesezeit für diesen Artikel (307 Wörter): 1 Minute, 20 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.