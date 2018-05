Die Fraktionen im Neuwieder Kreistag sind sich einig: Rudert die Landesregierung bei ihrem Gesetzentwurf für den kommunalen Finanzausgleich nicht zurück, droht nach 2012 ein zweites „Neuwieder Urteil“. Heißt: In der Neustädter Wiedparkhalle votierte das Gremium am Montagabend geschlossen dafür, den erneuten Klageweg prüfen zu lassen und dann auch in Angriff zu nehmen, sollte die Landesregierung angesichts des landesweiten Protestes aus der Riege der rheinland-pfälzischen Landräte und jetzt auch aus dem Neuwieder Kreistag nicht doch noch den Gesetzentwurf ändern.

Greift das Gesetz, wie es sich derzeit darstellt, profitieren vor allem die kreisfreien Städte von höheren Zuweisungen. Bei den Landkreisen kommt hingegen deutlich weniger an. Dazu Landrat Achim Hallerbach (CDU): ...

Lesezeit für diesen Artikel (664 Wörter): 2 Minuten, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.