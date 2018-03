Jubiläum in Breitscheid: Kita feiert einen kunterbunten Geburtstag

Was haben Sonnenblumen und Schmetterlinge, Marienkäfer und Schildkröten gemeinsam? Sie sind allesamt im Breitscheider „Haus Kunterbunt“ vertreten und bezeichnen die Gruppen des Kindergartens, der in dieser Woche seinen 25. Geburtstag feierte. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres hatten die Kinder etliche offizielle Gäste zur Feierstunde eingeladen, aber dabei soll es nicht bleiben: Übers Jahr sind noch mehr Veranstaltungen geplant, um ein kunterbuntes Silberjubiläum gebührend zu feiern.

Die Kinder und Erzieherinnen der Kita Breitscheid haben eine schöne Feier zum 25. Geburtstag der Kita gestaltet.

Foto: Angela Göbler

„Eigentlich ging es immer nur darum, den Kindern etwas Gutes zu tun“, beschreibt Ortsbürgermeisterin Roswitha Schulte den Zweck der Einrichtung. Die wurde 1993 in Trägerschaft der Gemeinde gegründet, nachdem die Kindergärten in Roßbach und Waldbreitbach zu voll geworden waren, um auch noch die Breitscheider Kinder aufzunehmen. Heute ist das „Kunterbunt“-Haus eines der Herzstücke Breitscheids und steht nach dem Worten der Ortschefin gemeinsam mit der Grundschule auf „Platz eins der Agenda unserer Gemeinde“.

Insgesamt verfügt die Kita inzwischen über 80 Plätze in vier Gruppen, zwei davon sind den Kleinsten unter drei Jahren vorbehalten. „Und wir verhandeln schon mit dem Landesjugendamt, ob sich eine fünfte Gruppe einrichten lässt – nicht nur provisorisch, sondern fest“, berichtete Landrat Achim Hallerbach in seinem Grußwort. Dass der Gedanke an eine Erweiterung Sinn macht, fand auch Bürgermeister Hans-Werner Breithausen: „Sie haben hier ein schlüssiges Konzept und ein bedarfsgerechtes Angebot“, lobte er. Die Kinder können ihm da nur zustimmen: Sie bedankten sich bei ihren Gästen mit Gesang und Tanz und verteilten sogar Säckchen mit Süßigkeiten an die Erwachsenen.

Übrigens kann in diesem Jahr nicht nur die Kita ihren Silbergeburtstag begehen: Auch Leiterin Petra Schug und ihre Stellvertreterin Ursula Hellenthal haben Grund zu feiern, sind sie doch beide seit der allerersten Stunde im Team. Und beide werden auch bestimmt bei den weiteren Geburtstagsterminen mit von der Partie sein: Auf dem Veranstaltungskalender stehen ein Vortrag im März, ein Eltern-Kind-Projekttag im April und das große Jubiläumsfest mit Kunstausstellung im Juni. Den 25. Geburtstag feiert man eben nur einmal. Die Kinder sind deshalb umso stolzer, dabei zu sein. ago