Hochwasser: Flut zieht sich langsam zurück – B 42 ab Mittwoch wieder frei

Der Rheinpegel sinkt wieder. Seinen Höchststand hat er am frühen Montagmorgen mit 8,32 Metern erreicht. Noch bis Mittwochabend ist die Feuerwehr der VG Linz aber rund um die Uhr in Bereitschaft.

Foto: H. Janser 16 von 23 In der Straße Am Gestade in Linz musste die Feuerwehr einen Lkw bergen.



Am Montag waren in der Bunten Stadt noch rund 50 Gebäude überflutet. Burgplatz, Am Gestade, Linzhausenstraße und Bahnhofsplatz standen teilweise bis zu 1,30 Meter im Wasser. In der Straße Am Gestade musste die Feuerwehr am Montagmorgen einen Lkw aus den Fluten bergen. Wie Stadtbürgermeister Hans Georg Faust mitteilte, stehen den Linzern noch bis Mittwoch Parkmöglichkeiten auf dem Edeka-Parkplatz und im Parkhaus am Edeka-Markt zur Verfügung.

Durch das Hochwasser wurde auch der Zugverkehr beeinträchtigt. Wegen der Überschwemmung einer Unterführung hielten von Sonntagabend an keine Züge am Bahnhof Bad Honnef. Erst gegen Montagmittag konnte der Bahnhof wieder angefahren werden.

Einige Gebäude waren auch in Bad Hönningen überflutet, beispielsweise das katholische Gemeindezentrum, wo am Montag der Keller leer gepumpt wurde, wie Stadtbürgermeister Guido Job berichtete. Wie erwartet wurde auch die Rheinallee überschwemmt und die Fußgängerzone daher für den Verkehr freigegeben. Weiterhin unerreichbar und daher geschlossen ist zudem die Kristall-Rheinpark-Therme.

Glimpflich kam Rheinbrohl davon, wo laut Ortsbürgermeister Oliver Labonde lediglich im alten Rathaus einige Zentimeter Wasser im Keller standen. In Leutesdorf lief dagegen so mancher Keller voll, doch fast alle Wohnungen blieben trocken, und die Feuerwehr konnte auf den Einsatz von Booten verzichten.

Trotz des fallenden Pegels müssen sich Pendler noch etwas gedulden, bis sie wieder mit der Fähre über den Rhein setzen beziehungsweise auf der B 42 fahren können. Stefan Wasem, Straßenwärtermeister bei der Straßenmeisterei Linz, teilt auf RZ-Nachfrage mit, dass die Bundesstraße am Mittwoch, 10. Januar, wieder frei sein wird. Bei den Fähren könnte als Erste die "Santa Maria" zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig den Betrieb wieder aufnehmen. „Wir versuchen alles, um bereits am späten Dienstagnachmittag den Berufsverkehr wieder entlasten zu können“, sagt Betreiberin Rita Hirzmann. Versprechen könne man allerdings nichts, da der Pegel sehr langsam falle und der Rhein viel Schlamm mit sich führe. „Deshalb können wir auch nicht sagen, dass wir gleich bei Erreichen eines Pegels von 7,80 Meter wieder loslegen“, erklärt Hirzmann, die empfiehlt, sich unter Tel. 02635/3971 nach dem aktuellen Stand zu erkundigen. Wohl nicht vor Donnerstag läuft der Fährbetrieb zwischen Linz und Kripp wieder an, erklärt EVM-Pressesprecher Marcelo Peerenboom auf Nachfrage. Noch ein paar Tage länger Pause macht die Personenfähre „Nixe“ zwischen Erpel und Remagen. sm/mif