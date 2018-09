Die Stadt Unkel erfasst derzeit in einem Baumkataster den Zustand ihrer Straßenbäume und beseitigt dabei in Absprache mit dem beauftragten Sachverständigen unverzüglich solche Bäume, von denen eine Gefahr für Passanten ausgehen könnte. Letzteres geschah am Wochenende laut Stadtbürgermeister Gerhard Hausen an der Einmündung der Simon-Levy-Straße in die Linzer Straße – und die Entfernung der zwei alten Linden löste gleich Protest aus. Der Unkeler Georg Mollberg hat sich sich bei der RZ gemeldet und spricht von der Fällung eines kerngesunden Baumes. Hausen widerspricht vehement.

Sichtbar ist jedenfalls: Die beiden Linden, die zu beiden Seiten des Catharina-Stihls-Kreuzes, eines Wegekreuzes aus dem Jahr 1643 standen, sind weg. Der linke Baum, so Hausen, war innen komplett ausgehöhlt ...

Lesezeit für diesen Artikel (295 Wörter): 1 Minute, 16 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.