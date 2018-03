Dreigestirn statt Prinz: Verscheider Karnevalisten sind immer für eine Überraschung gut

Für Überraschungen sind sie stets zu haben, die Macher bei der Verscheider Karnevalsgesellschaft „Mir hale Pool“. Davon konnten sich die Besucher im ausverkauften Saal des Gasthauses „Paganetti“ mal wieder überzeugen. Kurz nach Mitternacht ließen die Narren die Katze aus dem berühmten Sack: Der Verscheider Prinz ist in dieser Session weiblich, heißt Karin I. (Walloschek) und regiert gemeinsam mit Prinzessin Doris II. (Len) und Bauer Iris I. (Brockmann) als weibliches Dreigestirn.

Das jecke Verscheider Dreigestirn (von links): Prinz Karin I. aus dem Scheldchesland, auf der Hüh auch als Prinzessin bekannt, Prinzessin Doris II., deren Hobby Line Dance ist, worüber sie trotzdem nie die Möhnen vergisst, und Bauer Iris I., jeck bekannt, hier und im ganzen Scheldchesland.

Foto: KG Verscheid

Auf die nötige Erfahrung können die drei Tollitäten aus der Siebenmorgener Rosenstraße auf jeden Fall zurückgreifen: Der neue „Prinz“ stand schon zwei Mal (2009 und in den 70ern) als Prinzessin im Rampenlicht, Bauer Iris war lange Jahre Obermöhn in Siebenmorgen gewesen, und Prinzessin Doris bekennt sich zu närrischen Wurzeln aus dem kölschen Karneval. Das neu proklamierte Dreigestirn versteht sich aber keinesfalls als Notlösung für die Prinzenflaute auf „Hüh un Scheldche“. Die Idee eines Trios war schon seit Längerem in den Köpfen der drei Damen präsent gewesen.

Aber was sind schon neue Tollitäten ohne die dazugehörigen Narren im Saal samt der dazugehörigen Kappensitzung. Vor die Proklamation hatten sie in Verscheid auch in diesem Jahr ein rundum gelungenes Bühnenprogramm mit fetzigen Tänzen, lustigen, aber auch nachdenklichen Büttenreden sowie den Gästen aus der karnevalistischen Nachbarschaft (Roßbach, Niederbreitbach) aus dem Hut gezaubert. Wer nun der Höhepunkt des Abends war? Das Männerballett im Stil der 90er startete spät aber gewaltig. Die „Zuckerpuppen“ aus Siebenmorgen, die „Chica Locas“ aus Ehlscheid, die „Perlen vom Rhein“ aus Rheinbrohl, die Prinzengarde aus Roßbach, Solomariechen Denise Humberg aus Niederbreitbach, die Verscheider Eigengewächse wie Jungfunken, Prinzengarde plus Funkenmariechen Dana Fischer – da fiel eine Wertung schwer, und die Zugaben sprengten fast das Programm. In der Bütt hatten sich Alex Schreiber („Queen Mum“), Andreas Engel („Der Bestatter“), Doris Len und Karin Walloschek („Hüh-Scheldche-Schau“) so ihre eigenen Gedanken zur fünften Jahreszeit gemacht. Annette Nolde, Doris Len, Marina Jost, Marita Arndt, Ulricke Gruschka und Christian Müller zogen als „Airbaggage um die Welt“. Corinna und Erich Engel sorgten für reichlich Verwirrung am Telefon.

Beim traditionell abzugebenden Prinzentipp taten sich die Gäste in diesem Jahr allerdings schwer. Den weiblichen Prinz hatte sichtlich niemand auf der Rechnung gehabt. Aber bei der KG „Mir hale Pool“ sind sie halt immer für Überraschungen gut. jn