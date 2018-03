Drei Campingplätze, ein Betreiber: Ehepaar strebt florierende Plätze an

Drei Campingplätze – ein Betreiber: Diese Formel gilt seit Jahresbeginn für die Standorte in Waldbreitbach und Roßbach. Möglich machen dies Christiane (35) und Christian Kalteis (38), die den Campingplatz Wiedhof gekauft haben, im Frühjahr 2017 ihren Lebensmittelpunkt von Süddeutschland nach Waldbreitbach verlegt haben und seither mit Eifer bei der Sache sind. Mit ihrem Konzept haben sie auch den Verkehrsverein Waldbreitbach und die Gemeinde Roßbach überzeugt. Nicht von ungefähr ist Familie Kalteis mit Pachtverträgen für beide Plätze ausgestattet. Für den bereits umbenannten Platz „Camping Wiedschleife“ in Roßbach zeichnet sie seit 1. Januar verantwortlich.

Der Münchener und seine Frau aus dem Schwarzwald fühlen sich im Wiedtal genau an der richtigen Stelle, um ihren Traum vom Selbstständigendasein nach Jobs in der Versicherungsbranche leben zu können. „Wir haben etwa ein Jahr in ganz Deutschland nach einem geeigneten Campingplatz gesucht, den wir übernehmen können“, erzählt Christian Kalteis. Den ersten Fuß ins Tal setzten das Paar im Winter 2016 – und war trotz des weniger idyllischen Ambientes zu dieser Jahreszeit sogleich begeistert. „Das Angebot passte – und es boten sich Optionen zur Erweiterung, von da an waren wir Fans vom Wiedtal.“ Mehr noch: „Ein schöneres Einzugsgebiet als das zwischen den Ballungsräumen Köln/Bonn und Frankfurt kann man sich eigentlich nicht wünschen“, ist sich Christian Kalteis sicher.

Das Potenzial will Familie Kalteis nutzen, zumal Camping unverändert im Trend liege: „Camping ist mittlerweile so viel mehr als der Platz, auf dem ich mein Zelt aufbaue. Camping ist auch Wohnmobil, Bungalow, Hotel, Wellness und, und, und. Den klassischen Camper von früher gibt es heute gar nicht mehr.“ Dabei wollen Christian und Christian Camping nicht neu erfinden, aber von professionelleren Strukturen und einer gewissen Zielgruppensteuerung auf den drei Plätzen versprechen sie sich eine noch positivere Entwicklung. Ziel ist es, die bisher als Saisonplätze genutzten Anlagen das ganze Jahr über als Erholungsorte etablieren. Das Paar möchte auf seinen Plätzen „für jeden etwas bieten, Familien, dem einfachen Wanderer mit Zelt, Dauercampern oder auch Motorradfahrern, die im Wiedtal Station machen“. Das Angebot umfasst auch kurzfristig mietbare Unterkünfte.

Wichtig ist den Betreibern dabei das Miteinander mit den anderen Campingplatzbetreibern im Wiedtal. „Wir würden uns freuen, wenn wir gemeinsame Aktionen auf die Beine stellen könnten“, sagt Christian Kalteis und reicht symbolisch seine Kollegen die Hand. Denn unter dem Strich zählt für ihn die Destination „Wiedtal“, die es im Sinne aller nach von zu bringen gilt.

Die ersten Anzeichen dafür, dass der von Familie Kalteis eingeschlagene Weg Früchte tragen kann, haben sich bereits eingestellt. So erwiesen sich Frühlings- und Oktoberfest sowie das Bulli-Treffen im Sommer als Volltreffer. Den VW-Busfans hat es offenbar so gut gefallen, dass sie sich für dieses Jahr erneut angesagt haben.

Doch es bleibt auch noch viel zu tun. Bis die Saison im Frühjahr richtig Fahrt aufnimmt, wollen Christiane und Christian Kalteis die Campingplätze in Waldbreitbach und Roßbach so weit auf Vordermann gebracht haben, dass die Gäste sich nicht nur unverändert heimisch fühlen, sondern sich auch über die eine oder andere Neuerung freuen können. Das Müllsystem auf dem Wiedhof ist bereits neu geordnet, WLAN zählt jetzt ebenfalls zur Ausstattung. In die „Wiedhofstube“ haben sie eine Gastroküche eingebaut, jetzt fehlt nur noch ein Betreiber. Investiert hat die Familie zudem in eine neue Rezeption für ihren eigenen Platz „Camping Wiedhof“. Statt eines Fensters mit Rollladen, werden Gäste künftig in einer klassischen Anmeldung mit Tresen, Sitzecke und Gäste-WC empfangen, wie man es von modernen Campingplätzen kennt.

Auf allen drei Plätzen besteht Potenzial zur Erweiterung: In Roßbach versucht die Gemeinde ein großes Grundstück zu erwerben und dem Campingplatz zuzuschlagen. Am Strandbad in Waldbreitbach sollen mehr Plätze für Wohnmobile entstehen und auf dem Wiedhof könnten bei Generationswechseln aus großen Parzellen mehrere Plätze entstehen. Da die Familie nicht alle Aufgaben selber abdecken kann, ist zusätzliches Personal teils schon engagiert.

Wie anderen Betreibern im Kreis macht auch Familie Kalteis das Thema Brandschutz und Baurecht l zu schaffen. Es werde wohl noch zwei bis drei Jahre dauern, bis alle Auflagen erfüllt sind. Die Behörden erlebt das Betreiberpaar dabei als „konstruktiv und gesprächsbereit“. Und auch die Camper hätten ihr Einsehen bereits signalisiert. Beim Beseitigen einer Hecke hätten sie auch schon mit angepackt.

