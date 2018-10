Rund 3000 Schüler, die an ihrem letzten Schultag vor den Ferien für Meinungsfreiheit und andere demokratische Werte auf die Straße gehen – für die meisten war der Sternmarsch Neuwieder Schulen ein voller Erfolg. Dem ein oder anderen war die Aktion aber wohl ein Dorn im Auge, wie sich beispielsweise in den Reaktionen auf einen Twitter-Beitrag zeigt, in dem Ministerpräsidentin Malu Dreyer das Engagement der Schüler lobte. Die Kritiker sprachen daraufhin unter anderem von „Gruppenzwang“. Wie die Deutsche Welle berichtetet, wäre der Marsch in Neuwied sogar fast noch ins Wasser gefallen. Der Sender brachte dies in Zusammenhang mit dem Versuch von Rechtspopulisten, Einfluss auf Schulen zu nehmen.

Doch was war passiert? Zwei Tage vor dem Sternmarsch landet die Beschwerde einer Mutter bei der Schulaufsichtsbehörde (ADD) – die reagiert und sucht donnerstags das Gespräch mit den Veranstaltern. Organisator ...

Lesezeit für diesen Artikel (676 Wörter): 2 Minuten, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.