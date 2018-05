Wenn man so ein tolles Programm geboten bekommt, kann man eine kurze Verspätung verkraften. Eigentlich hatte der Musikverein Harmonie Kurtscheid die Big Band des Heeresmusikkorps Koblenz schon im vergangenen Jahr anlässlich des 50. Geburtstages in der Wiedhöhenhalle begrüßen wollen. Doch terminlich passte es 2017 nicht. Doch jetzt waren sie da, die 20 hochkarätigen Musiker unter der Leitung von Stabsfeldwebel Christopher Buchheim. Und wie sie da waren. Unter dem Motto „Typisch deutsch“ präsentierte die Big Band ein knapp 80-minütiges Programm, das sich sehen und hören lassen konnte. Die 350 Besucher in der ausverkauften Halle waren begeistert.

Ob bei Herbolzheimers „Pacific rainbow“, Roger Ciceros „Hätte gern noch tschüss gesagt“, beim Knef-Klassiker „Für mich soll's rote Rosen regnen“ oder ganz aktuell beim Catterfield-Hit „Volare“, das Publikum erlebte schon ...

Lesezeit für diesen Artikel (230 Wörter): 1 Minute, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.