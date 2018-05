Zum fünften Mal in Folge rockten Musiker für einen guten Zweck. Bei „Bands in Concert Vol. 5“ stellten sich Sänger und Instrumentalisten dieses Mal ans Mikrofon, um für die Tafel Linz und den Reitverein Bruchhausen Geld zu sammeln. Mit dem Erwerb der Eintrittskarte unterstützten die Konzertbesucher die Initiative des Lions Clubs Remagen mit dem Förderverein Remagen-Unkel („Brücke von Remagen“), der die drei Bands B 42 (Die Band entlang der B), Rhein Refugee Youngstars und Drop in für das Benefizkonzert gewinnen konnte. Auch die Linzer Köbese waren mit von der Partie, versorgten sie die Besucher doch mit erfrischenden Getränken.

Günter Wragge, Präsident des Lions Clubs und Mitglied von B 42, wünschte dem Publikum viel Spaß. „Heute Abend stehen drei Bands auf der Bühne, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie verzichten ...

Lesezeit für diesen Artikel (375 Wörter): 1 Minute, 37 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.