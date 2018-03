Überraschendes: Neuwieder Gardefamilie feiert mit einigen Extras

Familienfeier mit Extras: Die traditionelle Gardesitzung der Ehrengarde Neuwied hatte über das herkömmliche Programm hinaus Einiges zu bieten. Im voll besetzten Heimathaus beging die Gardefamilie ein Jubiläum, servierte manche Neuerung und hielt dabei doch an allen lieb gewonnenen Traditionen fest.

Wenn die Neuwieder Garde feiert, dann ist stets für ein opulentes Bühnenbild gesorgt. Das wussten auch die Narren im voll besetzten Heimathaus zu schätzen.

Foto: Jörg Niebergall

„Das Haus ist rappelvoll“, freute sich Fredi Winter, der als wortgewandter Sitzungspräsident wohl unter der Kategorie Tradition zu führen ist. An seiner Seite jedoch präsentierte sich die erste Neuerung des Abends: Statt Robert Raab stand dort Winters Bütt-Partner Günter (Mini) Kutscher, der erstmals in die Rolle des Co-Moderators schlüpfte. „Ich bin der ruhende Pol“, grinste Kutscher, um dann zusammen mit Winter auf das Jubiläum des Abends hinzuweisen: Die Ehrengarde feierte die 50. Gardesitzung – Grund genug, die ganze Gardefamilie mit ihren vier Corps gleich zu Beginn in voller Pracht auf der Bühne zu präsentieren. Vor dieser beeindruckenden Kulisse hatten dann auch zunächst die mehr als 25 Piccolos unter Regie ihrer Trainerinnen Melanie Klein, Andrea Schulz und Katharina Wertgen ihren großen Auftritt, die mit nagelneuer Standarte in den Saal einmarschiert waren.

Vize-Kommandeur Alexander Wertgen führte dann gleich zwei weitere Traditionen fort, als er zunächst Bernd Maur als neuen Ehrenoffizier bekannt gab, und dann noch gleich fünf Ehrengarde-Mitglieder für ihr erstes Jahr in Uniform mit dem Gardestern auszeichnete. Damit war der offizielle Teil des Abends erledigt, Piccolos, Aktives Corps, Reservisten und Ehrenoffiziere räumten die Bühne, und das Programm nahm mit einer gelungenen Mischung aus eigenen Beiträgen und lieb gewonnen Gästen seinen Lauf.

Die Gruppe „Inmotion“ der Sportfreunde Ingelbach zählte mit ihrem Showtanz „Dschungelfieber“ ganz sicher zur letzten Kategorie, während „Protokoller“ Markus Schröder als Präsident der Ehrengarde wie eh und je aktuelles Zeitgeschehen kritisch unter die Lupe nahm und somit den Reigen der vereinseigenen Büttenasse eröffnete. Ergänzt wurde dieser Reigen durch „Ruhrkumpel“ Hans Martin Schröder, Feldscher der Garde, der vor allem Neuwieder Geschehen herrlich kritisch auf die Schippe nahm. Zu späterer Stunde ließen sich dann natürlich auch „Mini und Windi“ (Günter Kutscher und Fredi Winter) nicht nehmen, ihre Erlebnisse beim Arzt in gewohnt schnurriger Form urkomisch darzubieten.

Damit war die Reihe der Eigengewächse noch lange nicht am Ende. Die „Piccolos“ kehrten mit einem Showtanz zu Songs der „Neuen Deutschen Welle“ zurück auf die Bühne, und die Aktive Garde unter der Anleitung von Markus Schröder und Mareike Meenen beteiligte sich mit gleich zwei Tänzen am Programm: Beim Gardetanz, unterstützt von einigen Ehrenoffizieren und Reservisten, präsentierten sie sich in bester Uniform-Manier unter dem Kommando von Vizekommandeur Alexander Wertgen, Spieß Sören Schröer und Zahlmeister Michael Krämer. Und als dann zu später Stunde Showtanztime angesagt war, setzte die „Traumtänzerkompanie“ das Motto des Abends „Kaffeefahrt zum Jungbrunnen“ in vorbildlicher und umjubelter Version um.

Ergänzt wurde das zunächst durch den Auftritt der Grün-Weiße Mädcher und Junge mit ihrem Showtanz „Ob Spanien oder Mexico, der Speedy feiert sowieso“, später dann durch den Besuch der „Zauberer von Oz“ vom 1. Husarencorps Blau-Gold Heddesdorf. Die Andernacher Stadtsoldaten sorgten für Furore, und zum Schluss des Abends heizten „De Knocheläcker“ aus Engers mit bestem Kölschrock und toller Stimmung ein. Klaus Lempart sorgte zwischendurch für die musikalische Begleitung, sodass der Abend im Heimathaus wahrlich keine Wünsche offenließ. Andrea Niebergall