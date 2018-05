Das ist schon eine ganz besondere Geschichte, die Ahmad da erzählt. Wobei der Elfjährige gar nicht versteht, was daran so besonders ist. Unsere Zeitung traf sich mit dem Jungen, der seine Heimat Afghanistan vor vier Jahren unter dramatischen Umständen verlassen musste, seine Eltern auf der Flucht verlor, als Achtjähriger ein Jahr allein in der Fremde überleben musste – und nun gerade ein kleines Mädchen vor dem Ertrinken gerettet hat.

In der Aula des Heinzenwies-Gymnasiums berichtet der Fünftklässler Ahmad im Beisein seines Lehrers Florian Meigen, was sich am Sonntag, 13. Mai, gegen 15 Uhr abgespielt hat: Ahmad picknickt gemeinsam mit seinen ...

Lesezeit für diesen Artikel (696 Wörter): 3 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.