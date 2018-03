Am Ende der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses (KA) gab Landrat Matthias Schneider den nächsten Sitzungstermin bekannt: Montag, 9. April. Dann soll – darauf drängte Bernhard Alscher (Freie Liste) – auch ein gemeinsames Schreiben der VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser (Baumholder), Alscher (Birkenfeld), Uwe Weber (Herrstein), Georg Dräger (Rhaunen) sowie OB Frank Frühauf (Idar-Oberstein) an den Landrat diskutiert werden, in dem die Spitzen der Kommunen ein Umdenken beim Tourismus einfordern.

Die fünf Hauptamtlichen sind sich einig, dass diese Aufgabe im Nationalparklandkreis „nur gemeinsam zu bewerkstelligen“ sei. Aufgaben, Rollen und Ressourcen müssten neu bewertet und verteilt werden, um gemeinsam definierte Themenfelder ...

Lesezeit für diesen Artikel (483 Wörter): 2 Minuten, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.