VG Baumholder: Unfälle auf winterlichen Straßen

Ein 27-jähriger Autofahrer kam am Freitagabend auf schneeglatter Fahrbahn auf der L 348 im Bereich des Alten Zollhauses zwischen der Freisener Höhe und Berschweiler ins Schleudern und landete im Straßengraben. Er war mit Sommerreifen unterwegs. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.

Zu zwei weiteren Unfällen auf winterglatten Straßen kam es am Samstagabend. Bei Reichenbach kam ein 19-jähriger Autofahrer beim Abbremsen ins Rutschen und fuhr dabei auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf. Es entstand geringer Schaden in einer Höhe von schätzungsweise 300 Euro. In Baumholder geriet in der Straße „Im Brühl“ ein 38-jähriger Autofahrer auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern, überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel und das darauf stehende Verkehrsschild und prallte dann mit einem weiteren Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn zusammen. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Personen in dem entgegenkommenden Fahrzeug blieben unverletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro. Zu einem schwereren Unfall kam es am Sonntagmorgen auf der L 169 zwischen Niederalben und Baumholder. In einer Kurve geriet der 32-jährige Fahrer eines Pkws auf nasser Straße von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Stahlschutzplanke neben der Fahrbahn auf und schlitterte etwa 20 Meter über die Schutzplanke. Beim Abrutschen von der Schutzplanke drehte sich der Pkw und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Autofahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.