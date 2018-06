Wie wird das Wetter? Diese Frage beschäftigt Anfang Juni wie in jedem Jahr den RSC Blitz angesichts seiner Edelsteintour, die am Sonntag, 10. Juni, auf dem Sportgelände des TuS Veitsrodt gestartet wird. Von 8 bis 10 Uhr können dann Mountainbiker wieder auf die vier gekennzeichneten Strecken rund um Idar und Hintertiefenbach gehen, sie haben Längen von 15, 32, 44 und 56 Kilometern. Unterwegs gibt es zwei Verpflegungsstellen, an denen die Biker sich bis zu viermal stärken können. Im Start- und Zielbereich warten nicht nur Duschen auf Fahrer und Bikes, sondern auch Kaffee und Kuchen, Spießbraten und kühle Getränke. Für kleine Biker wird wieder ein Geschicklichkeitsparcours aufgebaut.

E-Bikes sind willkommen: Die kurze Strecke, die über Vollmersbach und vorbei an den Fischteichen bei Veitsrodt führt, wird am Sonntag auch von den E-Bike-Testfahrern, die auf Rädern des offiziellen Ausrüsters ...

