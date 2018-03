Umzug in Niederbrombach: Wenn die Schöne das Biest in Weihnachtskluft antrifft (mit Fotostrecke)

Aus unserem Archiv

Niederbrombach

Sehr viel mehr als nur dieses originell verkleidete Duo von der Gruppe des Organisationsteams, die unter dem Motto „Weihnachten“ unterwegs war, bekamen am Samstag die Besucher beim Umzug der Fastnachtskids in Niederbrombach zu Gesicht. Insgesamt zehn Formationen mit schätzungsweise 100 Akteuren, so die Auskunft von Carolin Fuchs und Sabrina Uebel zogen am vor allem vor dem Feuerwehrhaus besonders dichten Zuschauerspalier vorbei.