Tourismus: Nationalparkregion präsentiert sich bei Messe in Mannheim mit Schwarzwäldern

Unabhängig von der Debatte um eine mögliche Rückkehr der Verbandsgemeinde unter das Dach der Naheland-Touristik beginnt das neue Jahr im Hinblick auf die Bemühungen, den Fremdenverkehr im Birkenfelder Land anzukurbeln, mit einem Novum: Das Team der Tourist-Information um Leiterin Sandra Wenz nimmt erstmals beim Reisemarkt Mannheim teil, der von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Januar, läuft. Zusammen mit den Tourist-Infos im benachbarten Morbach und Thalfang sowie dem Nationalparkamt wird auf dieser Messe an einem Gemeinschaftsstand die Region Hunsrück-Hochwald präsentiert. Das Besondere ist jedoch, dass man beim Reisemarkt in Mannheim den engen Schulterschluss mit der Nationalparkregion Schwarzwald sucht.

Als „ersten, zarten Anfang einer Kooperation“ bezeichnet Wenz den Auftritt der beiden jüngsten Nationalparks in Deutschland auf der Messe in Mannheim, die Privat- und Fachbesucher über Destinationen in aller Welt informiert. Denn die Regionen Hunsrück-Hochwald und Schwarzwald sehen sich mitnichten als Konkurrenz, sondern sie betonen vielmehr vor großem Publikum, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt.

Regionen mit vielen Parallelen

„Der Gedanke dahinter ist, grob gesprochen, dass wir mit unseren beiden Nationalparken die Natur-Hotspots im Südwesten haben. Bei den jeweils umliegenden Gemeinden kann man demnach ganz besonders gut Urlaub machen, wenn man sich tolle Naturerlebnisse im Urlaub wünscht“, erklärt Sandra Wenz. „Wild und unendlich vielfältig“: So lautet der Slogan, mit dem der Nationalpark Schwarzwald Urlauber lockt. Die Devise könnte man aber auch problemlos auf den Hunsrück-Hochwald übertragen, wo die Touristiker naturverbundene Besucher ebenfalls darauf hinweisen, dass der dortige Nationalpark eine Kombination aus Schutzgebiet und Entdeckungsraum ist, in dem viele außergewöhnliche Erlebnisse warten.

Parallelen gibt es reichlich, findet Wenz. Nur werden eben beim Marketing andere Begriffe in den Vordergrund gerückt. „Dort, wo beim Schwarzwald ,Gourmet‘ steht, setzen wir auf Edelsteine, und dann sind wir uns schon sehr ähnlich“, sagt die Birkenfelder Tourismuschefin.

Einen Gemeinschaftsstand haben die Hunsrücker und Schwarzwälder in Mannheim nicht. „Wir stehen aber direkt nebeneinander und machen eine gemeinsame Presseansprache“, sagt Wenz. Die Nationalparkregion im Norden Baden-Württembergs wird dabei durch Touristiker aus den Gemeinden Baiersbronn, Bad Petersthal-Griesbach und Bad Rippoldsau-Schapbach vertreten. Auch eine Delegation aus dem weiter östlich liegenden Gebiet Bad Urach/Biosphäre Schwäbische Alb ist mit von der Partie.

Die sich durch den partnerschaftlichen Auftritt bei der Messe anbahnende Kooperation sei ein Resultat, „das sich aus dem Besuch der Touristiker unserer Nationalparkregion bei den Schwarzwäldern im Frühling 2017 beziehungsweise deren Gegenbesuch im Herbst ergeben hat. Man lernt sich kennen, zieht Vergleiche, stellt fest, wo Gemeinsamkeiten liegen und überlegt, was man damit anfangen kann“, sagt Wenz und fügt hinzu: „Wir freuen uns auf diese erste gemeinsame Aktion, der hoffentlich weitere folgen werden.“

Trotz dieses freundschaftlichen Nebeneinanders steht es für die Touristiker aus der hiesigen Region aber auch bei der Messe in Mannheim im Vordergrund, Werbung in eigener Sache zu betreiben und Besuchern einen Aufenthalt im Nationalpark Hunsrück-Hochwald zu machen. Dass man erstmals beim Reisemarkt dabei ist, hängt laut Wenz mit der Tatsache zusammen, „dass wir verstärkt Gäste aus dem Raum Mannheim/Karlsruhe bei uns feststellen. Dieses Herkunftsgebiet der Urlauber werden wir uns künftig genauer anschauen.“

Ranger ist mit von der Partie

Am Gemeinschaftsstand der Touristiker aus Birkenfeld, Morbach und Thalfang, der erstmals bei der Nationalparkeröffnung an Pfingsten 2015 und danach bei verschiedenen weiteren Gelegenheiten zum Einsatz kam, können sich die Messebesucher unter anderem mit aktuellen Prospekten eindecken. Sie informieren zum Beispiel über Traumschleifen für Wanderer, Möglichkeiten für Wintersport und über alles Sehenswerte in der Region Hunsrück-Hochwald. Zudem wird das vielfältige Angebot an geführten Touren oder Rangertouren präsentiert. „Deshalb ist vom Nationalparkamt an allen Tagen auch ein Ranger in Mannheim mit vor Ort, der die Gäste entsprechend informieren kann“, sagt Wenz.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner