Familien, Senioren, junge Leute: Das Publikum beim Geocaching-Mega-Event Stashes ’n’ Stones war bunt gemischt und zollte dem Orga-Team viel Lob. Eine perfekte, fast zweijährige Vorbereitung in enger und engagierter Kooperation mit der Messe und Kai-Uwe Hille, der Tourist-Info EdelSteinLand sowie vielen weiteren Akteuren gipfelte in einem fulminanten Erlebniswochenende, das mit einem gemeinsamen Spießbratenessen am Freitag begann.

Deutlich mehr als 1600 Tickets waren an Teilnehmer aus 19 Ländern rausgegangen, rund 3000 Geocacher bevölkerten bis Sonntag die Stadt. Mehr als 500 Führungen mit Blick auf die Attraktionen von ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.