Rückblick auf 2017: Fastnacht im Kreis Birkenfeld – eher "blau" als "Helau"

Da verging so manchem die gute Laune. Andere sagten sogar, dass sie mit dem närrischen Treiben künftig nichts mehr am Hut haben und es noch nie so schlimm wie in diesem Jahr gewesen sei. Mehrere Drogendelikte und eine Körperverletzung vermeldet die Polizei rund um den Fischbacher Zug.

So sah es nach dem Zug in Fischbach überall aus. Auch am Straßenrand lagen reichlich Flaschen und Dosen. Vor allem Jugendliche konsumierten deutlich zu viel Alkohol, wie die Polizei, aber auch Zuschauer feststellten.

Foto: Harma-Regina Rieth

Im Verlauf des Idar-Obersteiner Rosenmontags kam es nach dem Umzug in den Stadtteilen Idar und Oberstein zu insgesamt neun Körperverletzungsdelikten. Von den Beamten erwähnt ist in beiden Fällen jeweils nur die Spitze des Eisbergs. Immer mehr Alkohol, immer jüngere Konsumenten, offenbar machtlose Eltern, ein erhöhtes Aggressionspotenzial: Das sind Fakten, die auch die Organisatoren der Züge nicht leugnen.

Udo Arend, Vorsitzender des Fischbacher Carnevalvereins, betont: „Es stimmt. Es ist schon heftig, was da abgeht. Wir haben den Schwarzen Peter. Aus meiner Sicht ist das aber nicht stimmig. Was sollen wir denn tun? Andere schauen weg. Die Polizei war ja stark vertreten. Aber nicht am Brennpunkt im Ort. Der liegt zwischen der Blauen Grotte und der Halle. Schon morgens hat die beliebte Kneipe Blaue Grotte auf. Da wird vorgeglüht. Ein anderer lässt affenlaute Musik auf seinem Gelände laufen. Keine Fastnachtsmusik allerdings. Da werden die Jungen weiter aufgeputscht.“ Unmengen an Alkohol habe die Polizei bei noch sehr jungen Jugendlichen einkassiert, und auch ein Dealer sei der Polizei nach seinem Wissen ins Netz gegangen. „Wir als Veranstalter können nicht mehr machen.“

Ähnlich sieht es sein Idar-Obersteiner Kollege, Georg Bußmann, Vorsitzender der IG Romo-Zug: „Das ist ein Problem, das nicht wegzudiskutieren ist. Jedes Jahr mahnen wir: In den Gruppen sollte Alkohol nur in Maßen fließen. Es sind Kinder im Zug dabei, da sollte man als Erwachsener kein schlechtes Vorbild abgeben.“ Die Leute bringen, so Bußmann, immer mehr Alkohol zum Zug mit: „Für manche gehört das wohl zusammen: Alkohol und Fastnacht. Man sieht ja auch die Müllberge nach dem Zug.“ Die IG appelliere immer wieder an alle Akteure, auch den Jugendschutz zu beachten. Einen alkoholfreien Zug auszurufen, davon hält Bußmann nichts: „Das gäbe Aufruhr.“ Alkoholkonsum sei ein gesamtgesellschaftliches Problem, das nicht nur an Fastnacht eine Rolle spiele. Holger Grünewald und sein Team vom DRK Idar waren am dicken Donnerstag am Schleiferplatz und am Montag in Idar-Oberstein beim Romo-Zug dabei: „Definitiv sind mehr Aggressionen spürbar. Das bekommen auch wir vom Rettungsdienst ab.“ Björn Eckardt vom DRK-Ortsverein Herrstein, der beim Fischbacher Zug im Dienst war, berichtet: „Es wird immer schlimmer. Das ist so. Es wird immer mehr getrunken. Und die, die trinken, werden immer jünger.“ Was dem Trend allerdings nicht entspricht: In der Zentralen Notaufnahme des Klinikums Idar-Oberstein wurden über die närrischen Tage ähnlich viele Fälle von Alkoholmissbrauch oder Drogenkonsum festgestellt wie in den Vorjahren. Da gab es keine Steigerung der Zahlen.

Vonseiten des auch für Idar-Oberstein zuständigen Polizeipräsidiums Trier heißt es: Das tolle Wetter habe in Fischbach zu erhöhtem Alkoholkonsum geführt. Erwachsene lebten es vor, Jugendliche machten es nach. Die Polizei stehe da auf verlorenem Posten: Ab 16 Jahren dürften Jugendliche nun mal Alkohol trinken. Und natürlich besorgten sich junge Leute auch Schnaps, den dann ältere kauften. Die Frage sei, wie man noch einmal verstärkt Prävention betreiben und auf vielen Ebenen sensibilisieren könne. Dazu müssten auch andere Einrichtungen mit ins Boot geholt werden. Eine Offensive dieser Art sei für Fastnacht 2018 ins Auge gefasst.

Von unserer Redakteurin Vera Müller