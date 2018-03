Oh Weiher: Eisschwimmer am Start

Aus unserem Archiv

Baumholder

Ein, zwei Grad über Null. Vielleicht ein paar Schneeflocken in der Luft. Es kam auch schon vor, dass das Wasser des Baumholder Badesees vom Eis befreit werden musste. Jedes Jahr Anfang Januar startet die DLRG Baumholder in die Badesaison. In diesem Jahr geht das am Sonntag, 7. Januar, über die Bühne. Um 14 Uhr werden sich wieder einige Hartgesottene trauen, im Badesee eine Runde zu drehen – dann ist Eisschwimmen angesagt.