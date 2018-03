Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist ein Paradies für Wildkatzen

Die europäische Wildkatze ist das Wappentier des Nationalparks Hunsrück-Hochwald – und das völlig zu Recht, wie jetzt wissenschaftlich belegt werden konnte. Denn ein aufwendiges Monitoring hat ergeben, dass in und um den Park rund 100 Exemplare der gefährdeten und deshalb geschützten Art leben. In dem rund 100 Quadratkilometer großen Schutzgebiet selbst sind es geschätzt rund 65 Exemplare. Ganz genau lässt sich das nicht sagen, weil die Tiere sich natürlich nicht an die Grenzen des Parks halten.

Wildkatzen sind im Nationalpark Hunsrück-Hochwald alles andere als selten, so das Ergebnis einer aufwendigen Untersuchung. Weil die Natur in großen Teilen des Schutzgebiets sich selbst überlassen bleibt, dürften sich die Lebensbedingungen dort sogar zunehmend verbessern.

Foto: Konrad Funk

„Wir hätten vorher nicht gedacht, dass es so viele sind“, freuten sich Harald Egidi, Leiter des Nationalparkamts, und Cornelia Ebert vom Institut für Immunologie und Genetik der Technischen Universität Kaiserslautern von dem Ergebnis begeistert. Der Nationalpark liege mitten im Hauptverbreitungsgebiet der Wildkatze in Deutschland, ordnet die Diplom-Biologin Charlotte Reutter vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) die ermittelten Zahlen ein. „Für das weltweite Überleben der europäischen Wildkatze ist Rheinland-Pfalz in allerhöchstem Maße verantwortlich“, bilanzierte sie bei der Präsentation der Untersuchung im Rahmen der Nationalpark-Akademie am Montagabend auf dem Umwelt-Campus vor knapp 150 Zuhörern. Die Art ist nämlich nicht nur im Hunsrück, sondern auch in der Eifel, im nördlichen Saarland und im Pfälzer Wald verbreitet.

Wie zählt man überhaupt Wildkatzen, die so extrem scheu sind, dass man sie so gut wie nie zu Gesicht bekommt? Im Januar 2017 wurden 264 Lockstöcke in dem Premium-Schutzgebiet aufgestellt. Dabei handelt es sich um Dachlatten, die angeraut und mit Baldrian präpariert wurden, wie die Wildtierökologin Annina Prüssing vom Nationalparkamt erläuterte. Darauf sind die Tiere vor allem in der Ranz- oder Paarungszeit ganz heiß, wie auf Videos gut zu erkennen ist. Sie reiben sich an den Stöcken und hinterlassen Haare. So wurden bis März 2017 mehr als 360 Proben für die genetischen Untersuchungen von Cornelia Ebert im Institut der TU Kaiserslautern gesammelt. Nur bei drei der dabei identifizierten 102 einzelnen Exemplare – eine normale Hauskatze war nicht dabei – handelte es sich um Mischlinge. Alle anderen sind zweifelsfrei reinrassig, unterstrich die Expertin. Solche Unterscheidungen sind nach ihren Worten nicht so einfach, wie der Laie möglicherweise vermutet. Zudem wurde auch das Geschlecht festgestellt, was nur bei zweien nicht möglich war.

Dabei gab es eine Überraschung: 68 Tiere waren männlich und nur 32 weiblich. Das könnte damit zusammenhängen, dass die männlichen Tiere, Kuder genannt, in der Paarungszeit aktiver sind und weitere Strecken zurücklegen. Aber das gehört zu den Fragen, die man jetzt mit Fachleuten aus anderen Regionen diskutieren will. Weitere Erkenntnisse soll zudem ein zweites Monitoring bringen, das zurzeit im Nationalpark läuft.

Es ist davon auszugehen, dass der Nationalpark zukünftig mehr noch als jetzt schon zu einem Paradies für Wildkatzen wird. Denn sie braucht naturnahe und strukturreiche Waldgebiete, die möglichst unzerschnitten, vielfältig und wenig vom Menschen beeinflusst sind. Die Bedingungen im Schutzgebiet im Hochwald werden somit für sie zunehmend besser. „Die Perspektiven sind gut“, freute sich Nationalparkleiter Egidi, der ankündigte, das kostspielige Monitoring zukünftig im Zehn-Jahres-Turnus wiederholen zu wollen.

Von Kurt Knaudt