Multinationale Erziehung geht auch ohne Drill

Natürlich wissen Sandra Lukas und das Erzieherinnenteam um die große Besonderheit ihres Hauses, und sie hatten deswegen auch schon häufig Besuch von Vertretern aus dem Bildungsbereich, Delegationen aus dem Reich der Mitte oder sogar vom ZDF. Eins will die Leiterin der Kita am Campus in Neubrücke aber von Anfang an klarstellen: „Es ist nicht so, dass sich bei uns alles nur um die chinesischen Kinder dreht und es für sie ganz spezielle Angebote geben würde. Bei uns wird alles zusammen gemacht, und wir haben auch alle Kinder im Blick.“

Welche Nationalität ihre Spielgefährten haben, ist diesen Mädchen und Jungen völlig egal. Die kulturelle Vielfalt ist ein wesentliches Kennzeichen der Kindertagesstätte in Neubrücke im Kreis Birkenfeld.

Foto: Reiner Drumm

111 Jungen und Mädchen werden aktuell wochentags in der Zeit von 7 bis 17 Uhr in der früheren Elementary School der Amerikaner betreut, die nach aufwändigen Umbau im Jahr 2012 als Kindertagesstätte neu eröffnet wurde. Sie ist damit zahlenmäßig die größte Einrichtung dieser Art in der Verbandsgemeinde Birkenfeld und nach den Häusern in Weierbach, Göttschied sowie Nahbollenbach die viertgrößte im Nationalparkkreis. Die Kleinen in Neubrücke kommen aus acht Nationen, neben Deutschland zum Beispiel aus Russland oder Thailand. Auch zwei muslimische Kinder aus Marokko gehören dazu. Und schließlich besuchen ihn auch 20 Mädchen und Jungen, deren Eltern aus China in den Hunsrücks gezogen sind und direkt nebenan im „Oak Garden“ wohnen.

„Wir sehen diese kulturelle Vielfalt als Bereicherung an. Unsere Kinder lernen voneinander und nehmen andere Kinder nicht als Angehörige anderer Nationalitäten wahr, sondern einfach als Kinder“, sagt Lukas. Doch manches ist in der Kita in Neubrücke, wo übrigens zudem 15 Plätze für den Nachwuchs von Studenten oder Mitarbeitern der benachbarten Hochschule reserviert sind, natürlich schon etwas anders als in anderen Einrichtungen für die bis zu Sechsjährigen. Das fängt bei Kleinigkeiten an, wie sich beim Blick in einen der Essräume zeigt, an. Dort gehören selbstverständlich auch Stäbchen ins Besteckfach, und wenn gemeinsam die Mahlzeiten eingenommen werden, versucht sich mitunter gern auch zum Beispiel ein deutsches Kind mal daran, wie es funktioniert, so den Teller leerzuschaufeln.

Verständigung ist anfangs schwierig

Aber es sind selbstverständlich auch noch ganz andere Herausforderungen zu bewältigen, auch für die derzeit 18 Erzieherinnen und zwei Auszubildenden im Haus: „Von uns spricht niemand chinesisch. Englisch hilft zwar zumindest bei einigen Kindern. Aber ansonsten überwinden wir die Sprachbarrieren eben mit Händen und Füßen“, sagt Lukas. Wobei sie die Erfahrung gemacht hat, „dass in der Regel die meisten chinesischen Kinder etwa ein Jahr brauchen, bis sie uns gut verstehen können“. Da hilft es zum Beispiel, dass sich morgens alle Jungen und Mädchen im Stuhlkreis versammeln und zuhören, was ihnen die Erzieherin erzählt oder wenn bei dieser Gelegenheit auch gemeinsam gesungen wird.

Damit alle Kinder, egal, aus welchem Land sie kommen, sich an fremdsprachliche Klänge gewöhnen, was später im Leben ja auch sehr von Vorteil sein kann, werden mithilfe der in der Kita eingesetzten interkulturellen Fachkraft auch stets aufs neue Projekte angestoßen. Aktuell beschäftigen sich einige Jungen und Mädchen zum Beispiel mit der „Raupe Nimmersatt“. Die kleinen Texte dieser Bildergeschichte lesen sich die Kinder in ganz unterschiedlichen Sprachen vor. Auch ein deutsches Kind kann so erste Erfahrungen machen, wie sich chinesisch anhört und lernt einige der Schriftzeichen kennen.

In der Praxis sei es schon häufig so, dass die chinesischen Kinder sich zueinander gesellen und miteinander spielen, sagt Lukas, fügt aber hinzu: „Das ist doch auch nicht mehr als menschlich. Wenn jemand aus Deutschland in einem fremden Land in eine Gaststätte gehen würde und hört, dass an einem Tisch Deutsche sitzen, dann würden sich die meisten wohl auch dorthin sortieren, wo das für sie gewohnte Gespräch stattfindet.“

Pädagogisch wird ohnehin an der Kita in Neubrücke das Konzept der offenen Arbeit umgesetzt. Das heißt: Es gibt im Haus – abgesehen von den Krippenkindern – keine festen Gruppen. Die Jungen und Mädchen können sich im Haus mit seinen zwei Turnhallen, dem Mal-, Bastel- oder auch Rollenspielzimmer frei bewegen und selbst entscheiden, wo sie mit wem spielen und wie lange. Auch wer als Erzieherin ihre Bezugsperson sein soll, bestimmen die Kinder selbst. Lukas beschreit diesen Ansatz bildhaft mit einem Büfett: „Die Kinder können sich eigenständig am Angebot bedienen. Was angeboten wird, liegt aber nicht in ihrer Hand.“

Fast zwangsläufig ergibt sich angesichts dieses Konzepts die Frage, wie gerade die Eltern aus China, in deren Heimat das Bildungssystem bekanntlich stärker reglementiert sind, darauf reagieren. Individuen sind verschieden, und eine allgemeingültige Antwort deshalb kaum möglich, sagt Lukas und betont: „Die chinesischen Eltern sind ja alle ganz bewusst und aus freien Stücken nach Deutschland gekommen, und viele von ihnen sind daher auch froh, dass sie bei der Erziehung ihrer Kinder dem Drill in ihrer Heimat entfliehen konnten.“

Eltern haben oft hohe Erwartungen

Richtig und kein Klischee sei aber auch, dass gerade im Reich der Mitte die Erwachsenen sehr viel von ihrem Nachwuchs erwarten, und es den Kindern aus China mitunter schwerer als Gleichaltrigen fällt, eigene Entscheidungen zu treffen, weil – wenn sie vorher schon eine Kita in ihrer Heimat besucht haben – ihnen im Reich der Mitte mehr von den Erziehern vorgegeben wurde und dort der Aspekt, sich unterzuordnen, stärker ausgeprägt ist. Das wird Lukas und den anderen Erzieherinnen im Alltag auch häufig dadurch bewusst, dass sie von den Kindern aus China nicht mit Namen angesprochen werden, sondern die Mädchen und Jungen aus Fernost dann oft in ihrer Sprache das Wort für „Lehrer“ zu ihnen sagen.

Bei den chinesischen Erwachsenen im „Oak Garden“ ist es, wie die Kita-Leiterin aus Erfahrung weiß, übrigens häufig so, dass nur ein Elternteil, meist die Frau, dauerhaft in Deutschland lebt, während die Männer viel Zeit in ihrer Heimat oder anderen Ländern verbringen, um dort ihre Geschäfte zu pflegen. Wenn die Eltern dann das Gespräch mit der Kitaleitung suchen, ist zumeist ein Dolmetscher dabei. Denn dem Team um Lukas ist es ein wichtiges Anliegen, allen Erziehungsberechtigten verständlich zu vermitteln, dass es im kulturell so vielfältigen Haus am Campus zwar sehr wohl auch Leitplanken und Regeln gibt, an die sich alle zu halten haben, man ansonsten aber die Entwicklung der Kinder dadurch fördern will, indem man ihnen eine Anleitung zum eigenverantwortlichen Handeln gibt.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner