Kreisverwaltung: Pilze sprießen aus der Decke

Da wächst zusammen, was zusammengehört: Bisher war es – vor allem für Behinderte – nicht ganz einfach, vom Verwaltungsgebäude 2 der Kreisverwaltung (das ist das alte Oldenburger Gebäude an der Schneewiesenstraße) in den neuen Bürotrakt dahinter zu gelangen. Doch eine Lösung ist in Sicht.

Derzeit sind die Verwaltungsgebäude 2 (links) und 2a der Kreisverwaltung nur durch eine zweigeschossige Glaskonstruktion verbunden. Das soll sich ändern. Mittels Aufzug sollen die Büroräume im alten oldenburgischen Gebäude für behinderte Menschen leichter erreichbar werden.

Gebäude 2 und Gebäude 2a, so die interne Bezeichnung, sollen noch in diesem Jahr durch eine gläserne Konstruktion mit Aufzug verbunden werden. Das Hauptproblem dabei: Die Geschosshöhen sind nicht identisch, der neue Aufzug wird daher immer halbgeschössig halten und die Passagiere wechselseitig über Stege in Richtung altes und neues Gebäude entlassen. Somit wird auch der Altbau barrierefrei erschlossen.

Landrat Matthias Schneider stellte die Baumaßnahme mit einem Gesamtvolumen von knapp 2 Millionen Euro in der jüngsten Kreisausschusssitzung vor. Der Kreis erwartet Fördermittel aus dem Investitionsstock und dem Gebäudesanierungsprogramm KI 3.0 des Landes in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro, sodass der Anteil, den die Gebietskörperschaft selbst zu tragen hat, bei etwa 840.000 Euro liegt. Darüber muss aber der Kreistag noch befinden.

Baubeginn noch dieses Jahr

Baubeginn soll – wenn es nach dem Landrat geht – bereits im Herbst sein, ein halbes Jahr ist für die Arbeiten veranschlagt. Im Zuge der Arbeiten sind auch Brandschutzmaßnahmen geplant. Und das Dach des neuen Traktes, in dem auch der Sitzungssaal untergebracht ist, soll neu eingedeckt werden.

Dahinter steckt ein mittlerer Bauskandal: Wie sich erst im Laufe der Jahre herausstellte, war das Schieferdach vor gut 20 Jahren falsch eingedeckt worden: Laut Schneider wurden damals die Schieferplatten falsch herum aufgelegt, was dazu führte, dass bei bestimmten Wetterlagen Regen unters Dach gedrückt wurde und sich Wasser in Decken und Wänden ansammelte – was im Laufe der Jahre zu starkem Schimmelbefall führte. Zum Teil seien dort richtiggehend Pilze „mit Stängel und Hauben“ aus Wand und Decke gewachsen, berichtete der Landrat. Auch dieser Missstand soll im Zuge der Maßnahme behoben werden. Regressansprüche sind aber nicht mehr möglich: Die Firma, die damals die Arbeiten ausführte, existiert nicht mehr, erläuterte der Kreischef.

Wächst das Personal?

Das bisherige gläserne Treppenhaus mit Aufzug am anderen Ende des Neubaus 2a (in Richtung Schloss) soll im Zuge der Maßnahme komplett umgebaut werden. Dort sind sechs weitere Büroräume vorgesehen. Woher diese Raumnot rühre, wollte Hans Jürgen Noss (SPD) wissen. Der Landrat erinnerte an sein Versprechen, dass das Maler-Zang-Haus nur vorübergehend als Büroräume der Kreisverwaltung genutzt werden soll. Schneider ließ aber offen, ob das frühere Wohnhaus des größten Birkenfelder Malers nach Ende der Sanierungsmaßnahmen wieder als Kreisgalerie genutzt werden kann.

Auf Nachfrage der NZ betonte der Verwaltungschef: „Das hängt davon ab, wie weit wir unsere Belegschaft wieder im Hauptgebäude konzentrieren können. Wann das letzten Endes sein wird, kann ich derzeit bei bestem Willen nicht sagen.“ Schneider verweist zum einen auf weitere, dringend nötige Umbaumaßnahmen und auf „ständige Veränderungen im Gesetzesbereich, etwa beim Unterhaltsvorschussgesetz“, die weiteren Personalbedarf erforderlich machen.

