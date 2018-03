Knutfest: Weihnachtsbaumwerfen in Niederbrombach war wieder ein großer Spaß

Aus unserem Archiv

Niederbrombach

Mehr als 200 Zuschauer haben am Sonntag die sechste Auflage eines Gaudiwettkampfs erlebt, mit dem auch 2018 der Reigen der Freiluftveranstaltungen in der VG Birkenfeld eröffnet wurde. „Wer wirft diesmal einen Weihnachtsbaum am weitesten?“ Diese Frage wurde beim von der Kirmesgesellschaft organisierten Knutfest auf dem Niederbrombacher Festplatz beantwortet.