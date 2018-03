Karnevalsumzug erstmals schon am Freitag

Die Narren in Rhaunen müssen beziehungsweise dürfen sich auf allerlei Neuheiten in der Fastnachtszeit gefasst machen. Nicht nur, dass der Termin für den 15. Karnevalsumzug in Rhaunen von Dienstag auf Freitag vorgezogen wurde, auch die Startzeit hat sich geändert.

Foto: privat

Statt schon am frühen Nachmittag wird sich der närrische Lindwurm erst um 18.11 Uhr in Bewegung setzen. Passend dazu wurde auch das Motto des ersten Nachtumzugs in Rhaunen – und des einzigen im gesamten Landkreis Birkenfeld – gewählt: „De Rhauner Faase-Nacht-Umzug“.

Die Organisatoren haben sich schon beim Umzug 2017 Gedanken über ein neues Konzept gemacht. „Es ist ja alles immer weniger geworden“, sagt Mitorganisatorin Margit Wehle-Heich. Nicht nur die Zahl der Teilnehmer sei in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen, auch die Besucher haben zum Schluss nicht mehr so dicht gedrängt an den Straßen gestanden wie noch zu den Anfangszeiten des Umzugs. „Die Leute sind heute nicht mehr bereit, am darauffolgenden Mittwoch Urlaub zu nehmen, und lassen es dementsprechend gemächlicher angehen. Deswegen mussten wir uns etwas überlegen“, erklärt Margit Wehle-Heich.

Die geplanten Änderungen tragen schon jetzt erste Früchte. „Zuletzt hatten wir bei unseren Umzügen nur noch neun oder zehn Zugnummern, jetzt sind es bereits zwölf oder dreizehn“, verrät die Mitorganisatorin stolz. Sie rechnet damit, dass sich die Zahl der teilnehmenden Einzelpersonen, Fußgruppen und Motivwagen noch auf mindestens 20 erhöht.

Da sind die Zugteilnehmer natürlich ganz besonders gefordert, wollen sie ihre Wagen und Kostüme nachttauglich präsentieren. Zahlreiche kleine Lichter, eine individuelle Anstrahlung und sonstige Effekte – der Fantasie werden dabei keinerlei Grenzen gesetzt. „Wir sind gespannt, welche Ideen umgesetzt werden“, sagen die Veranstalter mit Vorfreude. Der Zug startet um 18.11 Uhr in der unteren Ringstraße in die Nacht hinein. Und das Zugende wurde ganz bewusst auf den Marktplatz gelegt. „Dort gibt es genügend Platz, damit sich die Wagen und Fußgruppen noch einmal aufstellen können. Denn die Zuschauer sollen auch den schönsten Wagen und die originellste Fußgruppe bestimmen“, begründen die Veranstalter.

Nach dem Umzug – es wird mit einer Dauer von einer guten Stunde gerechnet – soll auf dem Marktplatz weitergefeiert werden. In den vergangenen Jahren ließ man die Fastnacht im Vereinshaus ausklingen gelassen. „Wir werden ein kleines Zelt und einen Bierwagen aufstellen. Es gibt Glühwein und andere Getränke sowie Gegrilltes“, sagt Margit Wehle-Heich. Die Organisatoren sind sich bewusst, dass die Veranstaltung sehr wetterabhängig ist. Im vergangenen Jahr war es während des Umzugs windig, kühl und verregnet. Das soll sich bei der Auflage 2018 ändern. „Aber wenn's kalt sein sollte, müssen sich die Leute eben warm anziehen. Beim Weihnachtsmarkt machen sie das ja auch“, rät Margit Wehle-Heich.

Der Vorverkauf der Zugplaketten – solch ein Unterfangenen muss schließlich auch finanziert werden – hat bereits Anfang der Woche begonnen. Plaketten sind erhältlich in der TMR-Tankstelle, im Autohaus Heich, in der Adler-Apotheke und in der Kreissparkasse in Rhaunen.

Anmeldungen für den ersten Nachtumzug in Rhaunen von Nachzüglern werden noch entgegengenommen von Margit Wehle-Heich, Tel. 0171/878 44 39 oder per E-Mail an m.wehle-heich@gmx.de

Von unserem Redakteur Andreas Nitsch