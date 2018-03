Grünes Licht: Ratsdebatte zum Birkenfelder VG-Etat 2018 lief im Eiltempo ab

Das ging rekordverdächtig schnell: Kaum 20 Minuten war am Mittwochabend die Sitzung des Birkenfelder VG-Rats alt, als Bürgermeister Bernhard Alscher dem Gremium die Fragen stellte „Wer ist dagegen?“ und „Wer enthält sich?“. Weil in beiden Fällen sich keine Hand im 32-köpfigen Gremium hob, stand fest: Für den von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsplan 2018 gab es volle Zustimmung.

Dass die Etatdebatte so schnell beendet war, lag nicht zuletzt daran, dass der Ratshauschef auf eine sonst bei dieser Gelegenheit übliche Rede verzichtete. Alscher hatte das unter anderem damit begründet, dass das Zahlenwerk in den VG-Gremien schon vorberaten wurde und es zudem bereits am Samstag vorab in der Nahe-Zeitung mit seinen wichtigsten Eckdaten vorgestellt worden war.

Im laufenden Geschäft wird 2018 bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen damit gerechnet, dass das Defizit bei 210.000 Euro liegen wird, was im Vergleich zum Plan 2017 mit einem kalkulierten Fehlbetrag von 1 Million Euro eine klare Verbesserung bedeutet. An der Höhe der Umlage – die Stadt und die 30 umliegenden Orte müssen 48 Prozent ihrer Steuereinnahmen an die VG abführen – wird sich in diesem Jahr nichts ändern. In neue Projekte sollen insgesamt knapp 4 Millionen Euro fließen, wobei die aktuelle Finanzierungsrate von 990.000 Euro für den bereits laufenden Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Birkenfeld der größte Ausgabenposten im Investitionsprogramm ist.

Personalkosten leicht gestiegen

Nur zwei Ergänzungen machte Alscher in seinem knappen Statement. Er verwies zum einen mit einem kurzen Blick zurück darauf, dass die VG im Jahr 2017 anders als in der Vergangenheit keine neuen Kassenkredite mehr aufnehmen musste, und betonte zum anderen, dass sich die 2018 vorgesehenen Personalkosten gegenüber dem Vorjahr nur um etwa 50.000 Euro erhöhen werden und damit weiterhin bei rund 6,7 Millionen Euro netto liegen werden.

An diese Aussage knüpfte CDU-Fraktionssprecher Immanuel Hoffmann an. Zwar sei der aktuelle Anstieg der Personalkosten in der Tat erfreulich gering, anders sehe es aber aus, wenn man sich die längerfristige Entwicklung betrachtet und das Jahr 2012 als Referenzwert zugrunde legt. Seitdem seien die Personalkosten nämlich um 1,3 Millionen Euro gestiegen, rechnete der Finanzbeamte vor. Wenn man nun bedenke, dass sich seit 2012 die Umlagezahlungen der Ortsgemeinden in die VG-Kasse um 1,4 Millionen Euro erhöht haben, könne man zusammenfassend sagen, „dass im Grunde genommen die Zusatzeinnahmen aus der Umlage fast komplett dazu verwendet werden müssen, die Steigerung der Personalkosten abzudecken“.

In seiner kurzen Entgegnung begründete Alscher das unter anderem damit, dass es in der Zwischenzeit „zwei saftige Tariferhöhungen“ im öffentlichen Dienst gegeben habe. Zudem, so der Hinweis des Bürgermeisters, müsse man bedenken, dass die VG Birkenfeld im Unterschied zu anderen VGs Trägerin der Kindergärten ist und deshalb einen Eigenanteil von 12,5 Prozent an den Personalkosten der Erzieherinnen schultern muss. In diesem Bereich seien zudem einige Neuanstellungen nötig gewesen, um die per Rechtsanspruch geforderte Betreuung auch von Kindern unter drei Jahren in den Einrichtungen gewährleisten zu können. Die Zusatzaufgabe der Kitas müsse man auch berücksichtigen, wenn der Vorwurf erhoben wird, dass die VG Birkenfeld mit 48 Prozent einen der höchsten Umlagehebesätze landesweit hat. „Andere VGs müssen keine Kitas finanzieren. Deshalb darf man auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen“, stellte Alscher klar.

In seiner Stellungnahme hatte Hoffmann zudem betont, dass aus Sicht der CDU ein Ansatz zur künftigen Haushaltsverbesserung darin liegt, die interkommunale Zusammenarbeit auszubauen. Nach einem „wilden Anfang mit Sondierungen mit der VG Thalfang“, die sich nun zumindest im Hinblick auf eine mögliche Fusion erledigt hätten, sollten die Birkenfelder nun vor allem stärker über gemeinsame Projekte mit den Nachbarn aus Baumholder nachdenken, sagte der CDU-Sprecher. Mit der Einstellung der in beiden VGs tätigen Streetworkerin Jeanette Geßner habe man in dieser Hinsicht schon einen ersten richtigen Schritt getan, dem weitere folgen sollten.

Vor Hoffmann hatte bereits Sven Becker von der SPD als Sprecher der stärksten Fraktion im Rat das Wort ergriffen. In der aktuellen Situation sei zwar eine Absenkung der Umlage nicht möglich, sagte Becker, machte zugleich aber deutlich: „Mit 48 Prozent ist für uns das Ende der Fahnenstange erreicht. Eine weitere Erhöhung würden wir keinesfalls mittragen.“

Insofern mahnte der SPD-Vormann auch an, „dass wir bei jeder neuen Maßnahme darauf achten müssen, ob sie auch wirklich notwendig ist. Wir müssen vorsichtig mit unseren finanziellen Mitteln umgehen, ohne dass ein Investitionsstau entsteht.“ Diese Aussage bezog Becker unter anderem auf die Überlegungen, wegen Platzmangel in der Stadt Birkenfeld einen neuen Kindergarten zu bauen oder in Brücken ein neues Feuerwehrgerätehaus zu errichten.Auch im Hinblick auf die Arbeiten am künftigen Domizil der Birkenfelder Brandschützer sei weiterhin Sparsamkeit geboten.

So merkte der Rinzenberger Ortsbürgermeister kritisch an, dass im Etat 2018 „on Top“ noch ein Ansatz in Höhe von 100.000 Euro für die Ausstattung – unter anderem mit einer Küche – hinzugekommen ist. Denn weil wegen des Funds von Munition aus dem Zweiten Weltkrieg auf der Baustelle auch noch 132.000 Euro für die Entsorgung dieser Kampfmittel ausgegeben wurden, werden sich die Gesamtkosten für das Feuerwehrgerätehaus laut Becker um rund 350.000 Euro erhöhen. Sie werden im aktuellen Etat nun mit 3,27 Millionen Euro taxiert.

LUB lobt die Feuerwehr

FWG-Sprecher Axel Schäfer äußerte sich nach den Ausführungen von Alscher, Hoffmann und Becker nicht mehr weiter zum Haushaltsplan, „weil schon alles Wichtige gesagt wurde und ich nichts mehr wiederholen will“. Auch Joachim Jung von der LUB fasste sich kurz. Er attestierte der Verwaltung, dass sie das Spargebot beachtet und den Etat 2018 „mit viel Sorgfalt aufgestellt hat“. Jung stellte abschließend zudem klar, dass er die Wehrleitung bei der notwendigen Umstrukturierung der Brandschutztruppen der Verbandsgemeinde auf dem richtigen Weg sieht, und sagte diesbezüglich die weitere Unterstützung seiner Fraktion zu.

Am Ende der friedlichen Debatte gab es jedoch noch kleinen Rüffel, den sich Alscher von Karsten Schultheiß einhandelte. Dem SPD-Politiker waren die Ausführungen des Bürgermeisters zum Haushalt nämlich dann doch zu spartanisch. Daher forderte Schultheiß Alscher dazu auf, in Zukunft wieder „zur Kultur von Etatsitzungen zurückzukehren und eine Haushaltsrede auch für einige programmatische Aussagen zu nutzen“, worauf der Verbandsgemeindechef entgegnete, dass er in diesem Punkt 2019 Besserung gelobe.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner