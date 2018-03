Auffallend viele grüne Kostüme gab es am Sonntagnachmittag beim traditionellen Fastnachtsumzug in Fischbach zu bestaunen: Mehrere Gruppen hatten Unterwasserwelten als Thema gewählt, und so gab es allerorts Wassermänner mit langen grünen Haaren und verfilzten Bärten zu sehen, die von grün schimmernden Meerjungfrauen oder gruseligen Kraken (tolle Kopfbedeckungen aus Plastikbechern) begleitet wurden. Das Meeresgetier war ganz in seinem Element, denn der Umzug fiel in eine Nieselregenphase. Ebenfalls grün waren die Pusteblumen des TUS Veitsrodt sowie die irischen Leprechauns der Spvgg Wildenburg, die munter durch den Februarregen tanzten – für irische Kobolde das Normalste auf der Welt.

Nett anzusehen waren auch die „Kirschweilerer Määd aus dem Daal“, die das Motto „Verrückte Märchenwelt“ gewählt hatten und als Fliegenpilz, Robin Hood, Rotkäppchen, Schneewittchen, Waldfee oder Einhorn durch Fischbach spazierten, ...

Lesezeit für diesen Artikel (279 Wörter): 1 Minute, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.