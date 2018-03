Edelsteinhandwerk in Idar-Oberstein: Land unterstützt die Weltkulturerbe-Pläne

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Nach Einschätzung der Landesregierung liegen die Kriterien für eine Bewerbung des Edelsteinhandwerks in der Region Idar-Oberstein zur Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des Kulturerbes vor. Dies haben Helga Lerch, kulturpolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion, und Matthias Keidel, FDP-Kreisvorsitzender, erfahren. Das Land will die Pläne unterstützen.