Die Krönung der 22. Deutschen Edelsteinkönigin findet in diesem Jahr im Klosterhotel Marienhöh in Langweiler statt. Aber nicht nur der Veranstaltungsort ändert sich – die vergangenen Krönungen fanden stets im Stadttheater Idar-Oberstein statt –, auch beim Zeitpunkt der Krönung hat sich der Vorstand etwas Neues einfallen lassen: Statt wie bei der jüngsten Auflage im Jahr 2016 im Juni wird die Nachfolgerin der amtierenden Königin Anna-Lena Märker am Samstag, 20. Oktober, in der Kapelle des Klosterhotels Marienhöh die Krone in Empfang nehmen. Das teilt Karina Wagner vom Anfang Februar gegründeten Krönungskomitee mit.

Am Programm für den Krönungsabend wird auch schon gefeilt. In jüngster Vergangenheit sind schon zahlreiche Angebote eingeholt worden, bei der nächsten Sitzung am Montag sollen entsprechende Entscheidungen getroffen werden – ...

Lesezeit für diesen Artikel (480 Wörter): 2 Minuten, 05 Sekunden

