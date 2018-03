Birkenfelder Ex-Kaserne: Ein Dreierbund soll die zivile Zukunft planen

Das wichtigste Votum im Hinblick auf einen beabsichtigten Dreierbund fiel am Dienstagabend einstimmig positiv aus. Der Birkenfelder Rat hat sich in einem Grundsatzbeschluss dazu bereit erklärt, zusammen mit der Verbandsgemeinde (VG) und dem Kreis einen Zweckverband zu gründen. Dessen Ziel wird die Vermarktung des Geländes der früheren Heinrich-Hertz-Kaserne sein.

Wann öffnen sich die Tore der früheren Heinrich-Hertz-Kaserne wieder? Das ist noch offen. Fest steht, dass die Zeit als militärisches Gelände vorbei ist. Nun ist vorgesehen, dass die Stadt das Areal der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben abkauft.

Foto: Axel Munsteiner

Mit der Bildung eines Zweckverbands folgt die kommunale Familie einer Empfehlung des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums. Im VG-Rat war dieser Plan bereits Mitte Dezember auf ein positives Echo gestoßen (die NZ berichtete). Nach Auskunft von Kreis-Wirtschaftsförderer Michael Dietz hat der Kreisausschuss bereits einstimmig einen solchen Schritt empfohlen. Die abschließende Entscheidung wird der Kreistag in seiner Sitzung am Montag, 5. Februar, fällen. Ein Ja gilt aber als so gut wie sicher.

Mit der grundsätzlichen Zustimmung werde man zunächst lediglich das Verfahren anstoßen, betonte Dietz. „Eine abschließende Beschlussfassung erfolgt erst mit Vorlage der entsprechenden Zweckverbandssatzung sowie der Kosten- und Risikoabschätzung“, heißt es in der vom Stadtrat akzeptierten Vorlage ausdrücklich.

Ende September 2017 hatten die letzten Bundeswehrsoldaten die Heinrich-Hertz-Kaserne verlassen. Seitdem ist die Verwertung des Geländes möglich, dessen Eigentümerin die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) ist. Das Areal ist insgesamt 23,4 Hektar groß. Es stehen dort insgesamt 34 Gebäude, unter anderem 14 Büro- und Unterkunftsgebäude, acht weitere Gebäude, unter anderem das Offiziersheim, zwei Wohnhäuser, eine Sporthalle, fünf Werkstatthallen und fünf Lagergebäude. Die nutzbare Gesamtfläche dieser Gebäude beträgt rund 53.000 Quadratmeter. Hinzu kommt der Sportplatz und eine Tankstelle.

Ein entscheidender Punkt bei der Gründung eines Zweckverbands wäre, dass in diesem Fall, anders als es bisher vorgesehen war, die Vermarktung der Kaserne nicht in die Hände der Bima gelegt wird, sondern die Stadt von ihrem Erstzugriffsrecht Gebrauch macht. Das heißt: Die Stadt würde das bisherige Militärgelände kaufen und in den Zweckverband einbringen. Ein Kaufpreis stehe noch nicht fest. Über dessen Höhe werde es in den nun anstehenden Gesprächen mit der Bima gehen, sagte Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski am Donnerstag auf NZ-Anfrage.

Ein städtebauliches Grobkonzept hat der Birkenfelder Rat bereits im Sommer 2017 mithilfe eines hohen Landeszuschusses beim Kaiserslauterner Büro BBP in Auftrag gegeben. Die Fachleute sollen in diesem Masterplan unter anderem ein Entwicklungsszenario für die zivile Zukunft der Kaserne aufzeigen, wobei der von der Stadt selbst gewählte Arbeitstitel „Gewerbe- und Bildungspark“ schon einen klaren Fingerzeig gibt, worauf die Bemühungen hinauslaufen sollen. Außerdem laufen bereits Maßnahmen zum Zustand der Straßen, Gebäude sowie Ver- und Entsorgungsinfrastruktur auf dem Gelände. Zudem wird ermittelt, welche möglichen Belastungen es auf dem bisher militärisch genutzten Areal gibt. „Die Ergebnisse dazu werden in Kürze vorliegen“, hieß es dazu in der Beschlussvorlage.

Da es schon verschiedene Interessenten für die frühere Kaserne gebe – Namen wurden in der Stadtratssitzung aber nicht genannt –, sei der mögliche Zweckverband „in einer guten Situation, weil er nicht theoretisch ins Blaue planen muss“, betonte Dietz. Denn parallel zum Verfahren der Zweckverbandsgründung könne man die Gespräche mit Investoren vertiefen, denen man die Wünsche für eine zivile Nachnutzung klar darlegen könnte, während die potenziellen Neuansiedler im Gegenzug bereits gute Detailinformationen zu Flächenpreisen oder dem Anschluss an eine etwaige Nahwärmeversorgung liefern könnte.

Dietz hält es auch für denkbar, dass bereits im Vorfeld mit den Investoren Absichtserklärungen vereinbart werden. Gerade bei der Abstimmung mit den Interessenten sei eine Beteiligung der VG und des Kreises über den Zweckverband sinnvoll, wird in der Beschlussvorlage dargelegt.

In der Stadtratssitzung machte Dietz deutlich, dass die frühere Kaserne aus seiner Sicht vor allem im Hinblick auf das Themenfeld „Ausbildung und Schule“ die Chance eröffne, „Birkenfeld attraktiv zu machen und junge Menschen in die Stadt hineinzubekommen“. Denn ein weiterer Pluspunkt des Geländes sei, dass man für sie dort auch Unterbringungsmöglichkeiten anbieten könne.

Durch die ins Auge gefasste Partnerschaft der kommunalen Familie lassen sich Risiken zwar nicht gänzlich ausschließen, „ich denke aber, dass wir sie mit dem Zweckverband sehr stark minimieren und zudem dafür sorgen können, dass die Phase der Vermarktung nicht so lange dauern wird“, sagte Dietz.

Die Nachfrage von CDU-Fraktionssprecherin Christine Tholey-Martens, welche Einflussnahme die Stadt später im Zweckverband hat, wurde dahin gehend beantwortet, dass per se alle Mitglieder im Zweckverband gleichberechtigt, genauere Regelungen aber bei der Erstellung der Satzung möglich sind. Im Übrigen betonte Kai Kämmerling, der ebenfalls anwesende Leiter der VG-Bauabteilung, „dass die Planungshoheit weiterhin bei der Stadt bleibt“.

Darauf verwies auch Kowalski (CDU). Er warb im Rat dafür, dem Grundsatzbeschluss zuzustimmen und – „wenn sich herausstellt, dass die Umstände passen und wir nicht bei der Bima den Kaufvertrag unterschreiben, um dann auf der Kaserne sitzenzubleiben“ – später auch tatsächlich den Weg in den Zweckverband zu beschreiten.

Bei Klaus Lukas stieß dieses Ansinnen auf offene Ohren. „Die Nutzung der Kaserne ist für die Zukunft Birkenfelds extrem wichtig. Wir haben aber eben auch gehört, wie viel Kraft und Aufwand für eine erfolgreiche Vermarktung notwendig sind. Deshalb begrüßen wir es, wenn wir auf kommunaler Ebene bei dieser Aufgabe gemeinsam agieren“, betonte der Sprecher der SPD-Fraktion.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner