Besitzerwechsel in Birkenfeld: Achim Nauert ist neuer Chef der ältesten Apotheke im Kreis

Die seit 1725 existierende Hirsch-Apotheke – sie ist die älteste im gesamten Kreis – hat seit Anfang der Woche einen neuen, mit 35 Jahren noch jungen Besitzer, der ein echter Birkenfelder ist und dazu noch einen berühmten Namen trägt. Achim Nauert, Sohn des bis 2014 amtierenden Stadtbürgermeisters Peter Nauert, hat das ehrwürdige Haus in der Hauptstraße mit seinen 18 Mitarbeitern übernommen.

Foto: Axel Munsteiner

Er folgt als Inhaber Hiltrud Eifler nach, die seit 2001 die Geschicke der Hirsch-Apotheke gelenkt hatte. Sie hatte damals ihrerseits Elfriede Pauli abgelöst, die von 1970 bis 2000 Besitzerin des Geschäfts war, in dem Arzneimittel abgegeben, verkauft und teils auch hergestellt werden. Paulis Familie war nach Auskunft des Heimatgeschichtlers Ernst Heimfarth sogar bereits seit 1887 Eigentümerin der Hirsch-Apotheke gewesen war.

In Saarbrücken Pharmazie studiert

„Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, dass ich hier in Birkenfeld Inhaber einer Apotheke werden kann“, sagt Nauert im Gespräch mit der NZ. Zusammen mit seiner Frau Anna und dem kleinen Sohn Moritz wohnt er schon seit Längerem in Buhlenberg. Nach Schule und Abitur in der Kreisstadt hat er in Saarbrücken Pharmazie studiert und dabei die Approbation als Apotheker erlangt. Zuvor hatte er noch 2009 sein praktisches Jahr – ein fester Bestandteil der Ausbildung – teilweise im Arzneimittelhaus in der Birkenfelder Hauptstraße absolviert.

Es schlossen sich Stationen auf Angestelltenbasis in Apotheken in Saarbrücken, Völklingen und bis Ende 2016 in Rhaunen an, bevor er 2017 seine Arbeit im Betrieb von Hiltrud Eifler aufnahm, wo er nun seit Jahresbeginn selbst Chef ist. „Für mich ist es natürlich sehr wichtig, dass ich mich hier in der Hirsch-Apotheke auf ein gut eingespieltes Team verlassen kann“, betont Achim Nauert.

Wie bei jungen Medizinern stellt sich auch bei einem jungen Pharmazeuten die Frage, warum er den Schritt in die Selbstständigkeit in einer Apotheke auf dem Land der Fortführung der Karriere in einer Großstadt vorzieht? „Natürlich hat man dort mehr Laufkundschaft“, sagt Nauert. Doch zum einen verweist der 35-Jährige auf seine Bindung zur Heimatregion, und zum anderen betont er ausdrücklich: „Es ist ja so, dass wir hier in Birkenfeld noch eine komfortable Situation haben. Wenn man eine Apotheke übernimmt und dafür auch mit Banken reden muss, braucht man Planungssicherheit. Die habe ich hier“, sagt Nauert.

Noch viele jüngere Ärzte

Denn der neue Inhaber der Hirsch-Apotheke verweist darauf, dass es in der Stadt „im Vergleich zu anderen Gebieten im Kreis noch viele jüngere Ärzte gibt, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie mit ihren Praxen noch lange in Birkenfeld vertreten sind“. Diese Tatsache sei auch für eine Apotheke ein wichtiger Standortfaktor. Diesen Aspekt hebt auch Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski hervor. „Im Hinblick auf die medizinische Versorgung geht die Entwicklung in Birkenfeld gegen den Trend im ländlichen Raum. Da können wir uns zum Glück ,von und zu' schreiben.“ Apotheken, wo Patienten die vorher von den Ärzten verschriebenen Rezepte abholen können, spielten dabei ebenfalls eine bedeutsame Rolle, betont Kowalski und fügt hinzu: „Ich bin froh, dass mit Achim Nauert die nächste Generation die Hirsch-Apotheke weiterführt und dass die sehr gute Ausstattung mit drei Apotheken in der Stadt aufrechterhalten wird. Denn damit bleiben für die Patienten und Kunden weiterhin die Wege kurz. Schön ist natürlich auch, dass ein Birkenfelder Bub neuer Inhaber ist, der bewusst der Stadt und Region treu geblieben ist.“

Zwei weitere Apotheken in der Stadt

Neben der Hirsch-Apotheke in der Hauptstraße gibt es in Birkenfeld noch die von Ursula Thesen geführte Schloss-Apotheke und die Adler-Apotheke unter der Leitung von Gundula Stenzhorn. Diese beiden Häuser befinden sich in der Schneewiesenstraße.

