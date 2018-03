Amoklauf an Birkenfelder Gymnasium angekündigt: Lehrer erhält lediglich eine Geldstrafe

Überraschende Wendung in einem spektakulären Fall, der im Frühsommer 2017 auf deutschlandweites mediales Interesse gestoßen war: Gegen einen 32-jährigen Lehrer, der vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein angeklagt war, im Juni 2015 an seiner Ex-Schule, dem Birkenfelder Gymnasium, einen Amoklauf angekündigt zu haben, wurde nun Strafbefehl erlassen.

​Der Angeklagte und sein Verteidiger bei der Verhandlung im Juni 2017. Am Montag erschienen beide nicht vor Gericht.

Foto: Vera Müller (Archiv)

Er muss 50 Tagessätze zu je 20 Euro bezahlen und trägt die Kosten des Verfahrens. Weder der Angeklagte noch sein Verteidiger erschienen vor Gericht: Anwesend waren lediglich Richter Johannes Pfeifer und der Bad Kreuznacher Staatsanwalt Heinrich Schneider. Pfeifer erläuterte: Der junge Mann habe die ihm vorgeworfenen Handlungen – wohl vor dem Hintergrund des Ermittlungsdrucks gegen ihn – gestanden und sei mittlerweile aus dem Schuldienst ausgeschieden.

Rückblick: Mit einem Donnerschlag hatte der zweite Prozesstag am Amtsgericht Idar-Oberstein im Juni 2017 geendet. Das Verfahren gegen den Pädagogen, dem vorgeworfen wurde, vor zwei Jahren per E-Mail einen Amoklauf mit vielen Toten bei den Bundesjugendspielen am Gymnasium Birkenfeld angekündigt zu haben, wurde ausgesetzt. Auszug aus den E-Mails: „Wenn die Kids außer Atem sind, schießen wir um uns. Hunderte Kinder werden sterben.“ Bei den Bundesjugendspielen werde mit Gewehr und aus einigen Faustfeuerwaffen um sich geschossen.

Über seine Motive machte der Lehrer bei seinem doch recht überraschenden Geständnis keinerlei Angaben. Auch ein psychologisches Gutachten wurde nicht eingeholt. Im Juni 2017 konnte man bei dem Angeklagten, der sich nicht zur Sache einließ, wie auch bei seinem Verteidiger Andreas Mroß eine gewisse Genugtuung zur Kenntnis nehmen. Der aus Lübeck stammende Mroß hatte mit fernsehreifen Auftritten seinem Mandanten einen Zwischenerfolg in einem Prozess beschert, der ausschließlich auf Indizien basiert. Er führte die Staatsanwaltschaft vor und „zerschoss“ das komplette Verfahren rhetorisch brillant. Er forderte einen Freispruch auf ganzer Linie für seinen bei der Verhandlung schweigenden Mandanten. Mroß zweifelte Gutachten an und fordert zudem, dass die Akte, die den abgeschlossenen Fall eines Lehrers am Birkenfelder Gymnasium, dem sexuelle Nötigung einer Schülerin vorgeworfen worden war, sowohl ihm wie auch dem Gericht zur Verfügung gestellt wird. Sein Vorwurf damals: „Die Staatsanwaltschaft hält Informationen bewusst zurück.“ Er sei „entsetzt“. Klar war damals: Der Prozess beginnt wieder bei null …

Im Herbst 2017 war der junge Mann erneut in den Fokus von Ermittlungen geraten: Der Pädagoge hatte seine Lehrertätigkeit an einer Trierer Schule fortgesetzt und war dort wegen eines sehr persönlichen Fragebogens in einer Oberstufenklasse aufgefallen. Er war suspendiert worden, kam aber weiteren Ermittlungen zuvor und reichte seine Kündigung bei der rheinland-pfälzischen Schulbehörde ein.

Pfeifer sprach von ökonomischen Gründen, die den „Deal“ – gemeint ist der Strafbefehl – mit dem Angeklagten sinnvoll machten: „Wir hätten vier, fünf Verhandlungstage anberaumen müssen. Es wäre Oktober geworden, bis es hätte losgehen können.“ Der Termindruck der Gerichte, die mangelnde personelle Ausstattung: Dort seien die Ursachen für den sparsamen Umgang mit juristischen Ressourcen zu suchen. Und: Es hätte wohl nichts am Strafmaß geändert, betont Pfeifer.

Es gehe um die Schwere der Drohung. Ein Strafmaß von bis zu drei Jahren wäre nur dann realistisch gewesen, wenn der junge Mann als Wiederholungstäter gelte: „So liegen wir mit dieser Geldstrafe noch unter Diebstahl, Sachbeschädigung oder Beleidigung.“ Er räumte ein: „Natürlich muss man solche Drohungen ernst nehmen. Ein Risiko einzugehen und die Drohung zu ignorieren – das kann man nicht verantworten.“ Letztlich seien die Indizien durchaus erdrückend gewesen: Sprache, Satzbau, Grammatik, Sprachspiele, Insiderwissen über die Schule – die anonymen und nicht rekonstruierbaren E-Mails hätten klar zu dem Angeklagten geführt, der bereits vorher in nicht anonymen Mails seinem Unmut Luft gemacht hatte. Die doch recht nicht niedrige Geldstrafe sei darauf zurückzuführen, dass der ehemalige Lehrer aktuell arbeitslos sei.

Allerdings: Der nun Verurteilte gilt nicht als vorbestraft und könnte theoretisch in einem anderen Bundesland erneut als Lehrer eine Stelle antreten oder eine andere pädagogische Aufgabe übernehmen – eine Möglichkeit, die auch Pfeifer und Staatsanwalt Schneider einräumten, die zu verhindern aber nicht in der Macht der Strafgerichte liege.

Von unserer Redakteurin Vera Müller