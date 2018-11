Stell dir vor, es ist Bürgerforum zum Nationalpark und keiner geht hin. Ganz so schlimm war es am Samstag im Kommunikationsgebäude des Umwelt-Campus Birkenfeld zwar nicht. Aber nur rund ein Dutzend Interessierte nutzten das dort von Nationalparkamt und Freundeskreis, dem fast 700 Mitglieder starken Förderverein für das Schutzgebiet, präsentierte Angebot, sich umfassend über den Stand der Dinge und die Zukunftspläne zu informieren. Ungeachtet der enttäuschenden Resonanz gab es an den einzelnen, nach Themenfeldern gegliederten Stationen spannende und intensive Diskussionen – beispielsweise zu der Frage, ob und wie der Nationalpark erweitert werden könnte.

Klaus Borger, der frühere Umwelt-Staatssekretär im Saarland, erhob namens des Kuratoriums des Freundeskreises die Forderung, das Premium-Schutzgebiet um drei angrenzende Flächen zu vergrößern – ein Begehren, das Altlandrat Ernst Theilen ...

Lesezeit für diesen Artikel (538 Wörter): 2 Minuten, 20 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.