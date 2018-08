RZ-Wandertag: Pilger-Traumtour bei Sonnencremewetter

Kreis Bad Kreuznach. Strahlender Himmel, strahlende Wanderer und strahlende Organisatoren: Besser hätte es kaum laufen können beim RZ-Wandertag des Oeffentlichen Anzeigers und der Nahe-Zeitung, der am Sonntag mit der offiziellen Eröffnung des Nahe-Wander-Sommers gekoppelt war. Schon am idyllischen Startpunkt vor der Monzinger Martinskirche strömten am Morgen rund 180 Menschen zusammen, die sich noch einmal am Stand des örtlichen Fremdenverkehrsverein gegen eine kleine Spende stärkten und sich mit den begehrten Wanderpins des RZ-Wandertags eindeckten.

Impressionen vom RZ-Wandertag in Monzingen 1 von 4 Ute Meinhard, Geschäftsführerin der Naheland Touristik GmbH, begrüßte als erste Rednerin beim RZ-Wandertag im Nahe-Wander-Sommer. Foto: Rainer Gräff 2 von 4 Auf Hildegards Spuren lässt sich gut pilgern und entspannt wandern. Foto: Rainer Gräff 3 von 4 Hoch hinauf ging es zunächst am Startort Monzingen bis in Höhe des Kindergartens, der an diesem Sonntag sein Fest feierte. Dort bog die vielköpfige Wandererschar in Richtung Weinberge und Nußbaum ab. Fotos: Rainer Gräff Foto: Rainer Gräff » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Ganz ohne offiziellen Teil ging es nicht: Ute Meinhard, Geschäftsführerin der Naheland-Touristik GmbH (NLT), die Bad Kreuznacher Landrätin Bettina Dickes – amtierende Aufsichtsratsvorsitzende der NLT –, der Birkenfelder Landrat Matthias Schneider, Monzingens Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Eckert, der Bad Sobernheimer VG-Bürgermeister Rolf Kehl und Rainer Gräff als Redaktionsleiter des Oeffentlichen Anzeigers begrüßten die quasi mit den Hufen scharrende Schar, ehe es angeführt von Wanderbegleiter Rudolf Ackermann flotten Schrittes losging.

Bergauf ging es Richtung Nußbaum, weitgehend verläuft diese vierte Etappe des Hildegard-von- Bingen-Pilgerwanderweges hier gemeinsam mit dem Weinwanderweg Rhein-Nahe. In Nußbaum wurde die in lockerer Zusammensetzung auftauchende stattliche Gruppe im Zusammenwirken von Ortsbürgermeister Kai Wiechert und dem Verein „Dorfmit(t)“ am Grünen Haus zur Rast und Verköstigung willkommen geheißen. Derart gestärkt, war Bad Sobernheim das nächste Etappenziel. Über einen informativen Halt am Priorhof wurde eine entstehende Attraktion angesteuert: das Brauhaus in der Disibodenberger Kapelle, wo Gastgeber Friedrich Wilhelm den provisorischen Ausschank geöffnet hatte und die dankbaren Gäste neugierig machte auf den entstehenden großen Biergarten gleich nebenan.

Ein paar Wandersleut' blieben gleich sitzen, neue kamen hinzu, und so ging es zur letzten Etappe in Richtung Disibodenberg. Am Disibodenberger Hof wurde es wieder gemütlich, gemeinsam betreuten die Stiftung und der Förderverein, das Weingut von Racknitz, SooNahe mit Geschäftsführer Klaus Wilhelm und Vinella die Besucher kulinarisch und mit Informationen. Hier gab es auch den Stempel in den Pilgerpass zum Hildegard-von-Bingen-Wanderweg und reichlich Material von der Naheland-Touristik. Die Rhein-Zeitung unterhielt die Kinder mit einer Button-Aktion und der Biene Summi, während die Großen sich bei einem Gewinnspiel versuchten. Zu allem spielte die Band Thirty Fingers dezente Musik.

Eine besondere und gern genutzte Attraktion waren die kostenlosen Führungen über die Klosterruine – eine davon extra kinderfreundlich. Schon beim Aufstieg zum 215 Meter hohen Klosterberg ließen sich herrliche Ausblicke genießen. Oben erfuhren die Wanderer viel über die Geschichte der Klosteranlage, auf der Hildegard von Bingen als Benediktinerin 39 Jahre in der Frauenklause gelebt hatte, deren Grundmauern noch heute in der 3,5 Hektar großen Klosteranlage sichtbar sind. Michaelskapelle, Mönchsfriedhof, Laienkapelle, Hospiz, Abtei und Weinkellerei wurden vor dem geistigen Auge sichtbar, ebenso die 67 Meter lange, in den Grundmauern erkennbare große Kirche, an deren Pforte eine mächtige, 180 Jahre alte Eiche thront.

„Hier gibt es eines der größten magnetischen Kraftfelder in Deutschland“, erläuterte Führer Manfred Geib. Die von dem Ort ausgehende Energie hatten bereits die Urvölker der Kelten und Römer wahrgenommen und hier ihre Heiligtümer errichtet, bevor die Christen den Ort für sich entdeckten. Von der Magie des Ortes zeigten sich unter anderem Klaus Peter Schmidt aus Auen und seine Frau Simone Bohnenstengel-Schmidt sehr beeindruckt. „Man kann hier die Geschichte förmlich spüren und nachvollziehen, was für ein schweres Leben die Hildegard von Bingen hier gehabt haben muss“, meinte Schmidt.

Von Rainer Gräff und Jens Fink