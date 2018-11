Ein Bus rumpelt durch die VG Baumholder, hält manchmal abrupt und schüttelt die Fahrgäste durcheinander, wenn der Fahrer an einer Haltestelle bremst. Die Mitreisenden scheinen überspannt zu sein, der Busfahrer ist überdreht und hat an jedem Fahrgast etwas auszusetzen: an der Oma, die ihre Haltestelle verpasst, an der Rangerin, die auf dem Truppenübungsplatz Wildkatzen einfangen will, einem Fußballfan, der reichlich spät von der WM in Russland zurückkehrt. Und schließlich kommt der Busfahrer (stark in der Rolle als launiger, genervter Fahrer: Marco Dreßen) zur Endstation: Dem „Zentrum der Hochkultur im Flecke“, dem zum Regionalmuseum umgebauten Goldenen Engel.

Der Auftritt der Rückweiler Narren gehörte zweifellos zu den Höhepunkten der VG-Fastnacht am Samstag. An diesen Abenden wird jedes Jahr eine Art Best-of früherer Auftritten von Akteuren oder Gruppen aus ...

