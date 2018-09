Bisher hat in der Verbandsgemeinde Birkenfeld der 26. Mai 2019 – der Termin der nächsten Kommunalwahl – noch keine nennenswerten Schatten vorausgeworfen. Das hat sich nun aber zumindest in der mit circa 3300 Einwohnern zweitgrößten Kommune geändert. Denn in Hoppstädten-Weiersbach hat der dortige SPD-Ortsverein das Kandidatenkarussell für die Urwahl des Ortsbürgermeisters in Schwung gebracht. Er schickt im nächsten Frühjahr Peter Heyda als Bewerber für den Spitzenposten im Doppelort ins Rennen.

Bisher nur CDU-Männer am Ruder Der 64-Jährige sei „ein erfahrener Kommunalpolitiker, der unter anderem im Kreistag seine Kompetenz einbringt und seit vielen Jahren im Gemeinderat mitarbeitet und seit 2016 Beigeordneter ist“, ...

Lesezeit für diesen Artikel (595 Wörter): 2 Minuten, 35 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.